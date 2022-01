Oud-Formule 1-coureur Nico Hülkenberg verwacht dat Mercedes en Red Bull net als de afgelopen jaren ook in 2022, met de grote regelrevolutie, vooraan zullen rijden. Volgens de Aston Martin-reserve zullen de nieuwe auto’s ‘behoorlijk verdomd snel’ zijn, al blijft het risico bestaan dat de vuile lucht het racen lastiger maakt.

De auto’s zijn voor dit seizoen flink aangepast vanwege de nieuwe technische regels. Die moeten het racen op de baan verbeteren doordat de coureurs onder andere minder last moeten hebben van de vuile lucht. Bovendien is er weinig vrijheid voor creatieve invullingen van de teams zelf, waardoor er minder grote verschillen zouden moeten ontstaan tussen de teams.

Een van de nadelen van die auto’s zou dan zijn dat ze een stuk langzamer zijn dan de vorige generatie. Volgens Aston Martin-reservecoureur Nico Hülkenberg gaat dat echter meevallen. “Het was hun doel om een iets langzamere, meer uitdagende auto te maken, zodat de focus ligt op de coureur die het verschil kan maken in plaats van de performance en aerodynamica van de auto”, schrijft Hülkenberg op LinkedIn. “Uit mijn eerste ervaring blijkt echter dat de nieuwe auto’s behoorlijk verdomd snel zijn en niet per se langzamer dan de vorige generatie.”

“De rijervaring is ook niet zo veel veranderd, althans in de simulator”, voegt Hülkenberg toe. “Het zal heel interessant zijn om te zien of deze auto’s de voorligger echt beter kunnen volgen.” Dat zou een van de grootste verbeterpunten moeten zijn van de nieuwe bolides, maar Hülkenberg betwijfelt of het ook echt makkelijker gaat worden voor de coureurs om andere auto’s te volgen. “In de simulator zijn de bochtensnelheden extreem hoog, dus het risico op vuile lucht is nog steeds aanwezig en ik kan me moeilijk voorstellen dat het comfortabel volgen van een andere auto bij deze snelheden gemakkelijk zal zijn.”

“Hoe dan ook, ik hoop dat we positief verrast zullen worden”, vervolgt Hülkenberg. “Zodra de tests voor het seizoen beginnen, zullen de coureurs en de teams erachter komen hoe de auto’s zich echt op de baan gedragen.” Hoewel de regels er dus op gemaakt zijn om het spannender te maken, verwacht Hülkenberg niet dat Mercedes en Red Bull zomaar naar het middenveld afzakken. “Het is nog te vroeg voor voorspellingen, maar het zou me verbazen als de topteams van de vorige jaren niet vooraan zullen rijden”, besluit de Duitser.

