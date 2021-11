Nico Hülkenberg heeft ervoor gekozen geen avontuur in de Amerikaanse Indycar aan te gaan, na zijn recente test met het Indycar-team van McLaren.

Hülkenberg testte vorige week maandag op het circuit van Barber in Alabama een Indycar voor McLaren. Dat beviel, zo liet de Duitser na afloop weten. Toch heeft Hülkenberg ervoor gekozen niet naar de Indycars over te stappen, zo meldt hijzelf.

“Even een korte mededeling wat Indycar betreft: het was spannend om een Indycar te testen en ik ben McLaren dankbaar dat ze me de kans hebben gegeven. Om persoonlijke redenen heb ik echter besloten er geen vervolg aan te geven. Ik hou jullie op de hoogte over mijn plannen”, twittert Hülkenberg.

Of het feit dat Hülkenberg recentelijk vader is geworden er iets mee te maken heeft, laat hij in het midden. The Hulk stelde eerder echter tegenover Amerikaanse media dat dit een eventuele verhuizing naar Amerika niet in de weg zou staan.

Wat de 34-jarige coureur uit Emmerich nu gaat doen, staat nog niet vast. Momenteel is Hülkenberg reservecoureur voor Aston Martin in de Formule 1. Interessant is wel dat Porsche in 2023 terugkeert naar Le Mans met een hypercar-programma. Hülkenberg won de 24 Uur van Le Mans in 2015 met het Duitse sportautomerk.

