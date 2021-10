De Belgische ex-Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne mag zich, in navolging van zijn Duitse ex-collega Nico Hülkenberg, opmaken voor een Indycar-test met McLaren.

Dat bericht Racer.com. Vandoorne zou ‘ergens de komende maanden’ de kans krijgen kennis te maken met een Indycar. Het is voor McLaren nog wel zoeken naar een tijd en locatie voor de test. “Er staat nog geen datum”, bevestigt Taylor Kiel, de president van McLarens Indycar-team, tegenover Racer.

Behalve met Hülkenberg en Vandoorne voert McLaren volgens Kiel nog gesprekken ‘met een aardig aantal andere mensen’. McLaren heeft al twee coureurs onder contract voor 2022, maar wil bij een select aantal races een derde auto inzetten. In 2023 wil het dan uitbreiden naar een volwaardig programma met drie auto’s.

Dat Vandoorne naar Indycar kijkt, is geen verrassing. De Vlaming is momenteel fabriekscoureur voor Mercedes in de Formule E, maar dat stopt er eind 2022 mee. Daarnaast rijdt Vandoorne nog LMP2 voor Jota. Vandoorne bezocht eerder dit jaar de Indycar-race in Laguna Seca al om contacten te leggen.

Voor McLaren is Vandoorne natuurlijk een oude bekende. De coureur uit Kortrijk komt uit McLarens opleidingsprogramma en reed tussen 2016 en 2018 in totaal 41 Grands Prix voor het team. Hülkenberg heeft afgelopen maandag overigens genoten van zijn eerste Indycar-test.

