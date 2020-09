Imola hoopt 13000 tickets te verkopen voor Grand Prix

Het circuit van Imola hoopt dat er 13000 fans kunnen plaatsnemen op de tribunes tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna.

De eerste Formule 1-race sinds 2006 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari vindt plaats op 1 november. Het plan om de race met fans te organiseren is voorlopig goed gekeurd door de regionale overheden.

Bij de GP van Toscane, die aankomend weekend verreden wordt, zijn ruim 2800 fans welkom. De tickets werden in eerste instantie voor torenhoge prijzen aangeboden. Uiteindelijk zag Mugello toch van die hoge prijzen af. Imola is van plan om tickets voor ‘normalere’ prijzen aan te bieden. Ze kijken hierbij met name naar de prijzen die Monza normaalgesproken hanteert. De lokale bevolking wordt waarschijnlijk voorgetrokken.

“We willen de lokale bevolking een kans geven om de race vanaf de tribunes te zien”, zegt Uberto Selvatico Estense, de baas van Imola.

