De overheid van de Italiaanse regio Emilia-Romagna zegt de vergunningen en financiering rond te hebben om ook in de komende vier jaar in Imola een Formule 1-race te organiseren.

Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari keerde vorig seizoen na een afwezigheid van vijftien jaar terug op de Formule 1-kalender. Dat gebeurde nadat enkele andere Grands Prix vanwege de coronapandemie waren afgelast. De race – officieel de Grand Prix van Emilia-Romagna geheten – bleek een blijvertje en stond eerder dit seizoen voor de tweede keer op het programma.

De overheid is echter zo enthousiast over het evenement dat het nu wil doorpakken. Het lobbyt al maanden bij de Italiaanse nationale overheid om de benodigde vergunningen en financiën rond te krijgen. Dat lijkt nu te zijn gelukt: in totaal zou per jaar twintig miljoen euro beschikbaar zijn om aan de wensen van de Formule 1 te voldoen. Het leeuwendeel daarvan zou door de regering in Rome worden opgehoest. Het overige deel wordt ingebracht door de regio Emilia-Romagna zelf en aangevuld met particulier geld en een bijdrage van de Italiaanse automobielclub ACI.

Uitgang pitstraat Autodromo Enzo e Dino Ferrari ( Mark Sutton / Sutton Images)

De regio moet nog wel overeenstemming bereiken met de Formule 1-organisatie. De nationale Grand Prix van Italië op Monza heeft een contract met de Formule 1 tot en met 2025. Of de Formula One Group bereid is om Italië twee Grands Prix te gunnen is niet duidelijk. De kalender voor de komende seizoenen begint met nieuwe races in Nederland, Miami en Saoedi-Arabië al flink vol te raken en Imola als extra race toevoegen lijkt geen optie. En dus zou een tweede Grand Prix in Italië mogelijk ten koste gaan van een ander evenement, bijvoorbeeld de Grand Prix van Frankrijk of Spanje die beide onder druk staan.

Grand Prix van San Marino

Overigens werden er van 1981 tot en met 2006 jaarlijks ook al twee Formule 1-races in Italië gehouden. De race in Imola stond indertijd bekend als de Grand Prix van San Marino, terwijl in Monza de ‘gewone’ Grand Prix van Italië werd verreden. In 1980 was Imola zelf gastheer van de Grand Prix van Italië. De race kon dat jaar niet in Monza worden georganiseerd omdat het circuit daar werd verbouwd.

