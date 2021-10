Niet alleen Red Bulls RB16B is in Turkije in een speciaal jasje gehesen, Max Verstappen heeft ook een nieuwe outfit. De Nederlander verruilt zijn traditioneel blauwe overall in Istanbul eenmalig voor een speciaal wit exemplaar.

De reden is het ‘bedankje’ van Red Bull aan haar vertrekkende motorleverancier Honda. Oorspronkelijk stond dit weekend de Grote Prijs van Japan, Honda’s thuisrace, op de kalender. Door de coronapandemie is die race echter geschrapt. Turkije is ervoor in de plaats gekomen, waar Red Bull alsnog uitpakt met een speciale one-off kleurstelling voor de auto én overalls.

Lees ook: In beeld: de speciale afscheidslivery van Red Bull voor Honda

© Peter van Egmond

© Peter van Egmond

© Peter van Egmond

© Peter van Egmond