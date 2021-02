In beeld: Ricciardo toont helmdesign voor 2021

Daniel Ricciardo heeft op sociale media zijn helmdesign voor 2021 onthuld. De Australiër kiest net als de afgelopen jaren voor een gewaagd ontwerp en verwerkt opnieuw een motto dat bij hem als persoon past, in het design.

Net als de afgelopen twee jaren kiest Ricciardo voor een helm met opvallende kleuren. Dit jaar kleurt zijn helm pastelgroen met oranje en paarse details. Daarnaast valt er opnieuw een persoonlijk motto van de 29-jarige Australiër te lezen. In 2019 koos Ricciardo voor ‘Stop being them’ (Stop met hen te zijn, red.), vorig jaar stond er ‘Become unstuck’ (Maak jezelf los, red.), in 2021 is het motto ‘All ways, all good’ (Op elk manier, allemaal goed, red.).

ALL GOOD / ALL WAYS. 2021 helmet. pic.twitter.com/qLaBw0Z4wN — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) February 14, 2021

