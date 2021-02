Binnenkijken in Max Verstappens coureurskamer, zijn toevluchtsoord tijdens een GP-weekend

In het Energy Station van Red Bull heeft Max Verstappen, net als zijn nieuwe teamgenoot Sergio Pérez, zijn eigen vertrek. Hoewel de paddock in tijden van corona een stuk minder hectisch is, is het voor de coureurs nog altijd fijn dat om een eigen plek hebben om even tot rust te komen. FORMULE 1 mocht binnenkijken in Max Verstappens coureurskamer.



