Grootverdieners Hamilton en Verstappen opgelet: F1 in gesprek over salarisplafond

De Formule 1 heeft een speciale werkgroep opgericht om te kijken of de coureurssalarissen en dat van ander toppersoneel in de toekomst onder de budget cap moet vallen. Opvallend: de coureurs krijgen hier zelf een stem in.

Dat bericht Formula1.com. De budget cap is in 2021 voor het eerst van kracht en ligt op 132 miljoen euro. In 2022 zakt dit naar 127 miljoen euro en vervolgens in 2023 naar 123 miljoen. Momenteel valt er echter nogal het nodige buiten de budget cap, waaronder de kosten voor motorontwikkeling, marketinguitgaven én de salarissen voor coureurs en drie best betaalde teamleden.

Grootverdieners Hamilton en Verstappen

Om de kosten verder terug te dringen, wordt er nu over gesproken deze salarisposten de komende jaren onder de budget cap te scharen – en de coureurs mogen hierbij aanschuiven. Voor kleinere teams zal dit overigens weinig verschil maken, voor topteams wel. Zo zullen grootverdieners als Lewis Hamilton en Max Verstappen als hun salaris onder de budget cap valt, zwaar op het beschikbare budget wegen.

Hamilton verdient naar verluidt namelijk 34 miljoen euro per jaar, waar nog eens elf miljoen aan bonussen bovenop kan komen. Verstappens vader Jos liet zich vorig jaar ontvallen dat zijn zoon meer verdiende dan Daniel Ricciardo – en Ricciardo streek destijds 27 miljoen euro op bij Renault. Bij zijn nieuwe werkgever McLaren zou Ricciardo overigens een jaarwedde tussen de 10 en 12 miljoen krijgen.

