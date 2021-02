Ricciardo: ‘McLaren misschien wel mijn beste kans ooit om kampioen te worden’

Daniel Ricciardo denkt dat zijn overstap naar McLaren, zeker in combinatie met de regelrevolutie van 2022, hem zijn beste kans biedt om wereldkampioen te worden. Sterker nog: “Dit is misschien wel de beste kans die ik ooit heb gehad.”

Beter dus zelfs, zo suggereert Ricciardo, dan toen hij tussen 2014 en 2018 voor Red Bull reed. “Ik kwam daar binnen toen ze net vier jaar op rij kampioen waren geworden met Sebastian Vettel, maar in 2014 veranderden de regels en domineerde Mercedes ineens”, zo haalt de Aussie aan in interview met The Sydney Morning Herald. En Mercedes’ dominantie is nog altijd niet doorbroken.

Video: Ricciardo legt donuts in dikke McLaren en racet op karts met Button

Ricciardo zelf stapte in 2019 over naar Renault en zag dat team steeds beter worden, maar besloot nog voor de seizoensstart van 2020 al om in 2021 naar McLaren te verkassen. “Ik had gewoon het gevoel dat ik bij McLaren de komende jaren betere papieren zou hebben”, verklaart Ricciardo die keuze. “Zo simpel is het.”

“Ik denk ook echt dat ik hier de beste kans heb om te bereiken wat nog altijd het doel is: kampioen worden. Gezien de progressie die McLaren boekt”, zegt Ricciardo, “is dit misschien zelfs wel de beste kans die ik ooit heb gehad”, zo stelt hij. Zeker nu McLaren is overgestapt naar Mercedes-motoren én vanwege de regelrevolutie van 2022, die McLaren ook volgens CEO Zak Brown perfect in de kaart speelt.

Met in zijn achterhoofd dat hij nooit op het juiste moment bij het juiste team heeft gezeten (‘al wil ik daar niet zielig over doen’) durft Ricciardo het niet aan zichzelf voor 2022 tot titelkandidaat te bombarderen. Maar: “Dit team is met een wederopstanding bezig, en ze weten dat ze op korte termijn succes kunnen boeken. Het gevoel dat ik ze kan helpen dat te doen, is alle motivatie die ik nodig heb.”

