In beeld: Verschillende updates vierde testdag

De tweede testweek is van start gegaan. Ook deze week mogen de teams zoveel mogelijk meters maken op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De vierde testdag staat in het teken van de verschillende updates aan de auto’s. Max Verstappen eindigt als tweede en rijdt 84 ronden. Robert Kubica klokt de snelste tijd: 1.16.492. Mercedes maakt de meeste kilometers. Een overzicht van de vierde testdag in het zonnige Spanje.

Na het verzamelen van de data, vorige week, zijn er gedurende het weekend verschillende aanpassingen aan de auto’s gedaan.

Alfa Romeo is gespot met twee nieuwe winglets op het chassis.

Ferrari komt aan met een nieuwe lepelvormige achtervleugel.

Williams test een nieuw ontwerp voor de voorvleugel met een aantal aerodynamische toevoegingen.

Een klein overzicht van de overige teams tijdens de vierde testdag.