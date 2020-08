Inbrekers slaan hun slag in woning Gasly: helmen, sieraden en horloges buitgemaakt

Onprettig thuiskomen voor Pierre Gasly na de tweede triple header: inbrekers hebben onder meer helmen, sieraden en horloges uit zijn huis in Normandië gestolen.

Gasly, die afkomstig is uit Rouen in Normandië maar tegenwoordig vooral in Milaan woont, meldt dat zelf via social media. “Er is ingebroken in mijn huis in Normandië. Sommige mensen zijn echt waardeloos en weerzinwekkend en hebben geen respect.”

Onder de gestolen voorwerpen, schrijft de Alpha Tauri-coureur, bevinden zich racehelmen, horloges waarin zijn naam gegraveerd is, sieraden, kleding en (zonne)brillen.

De Fransman roept zijn volger op zijn bericht te delen en contact met hem op te nemen als ze meer weten.