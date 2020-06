Indianapolis Motor Speedway-eigenaar Roger Penske: ‘Kans op terugkeer F1’

De Formule 1 bekijkt al enige tijd of een tweede race in de Verenigde Staten te mogelijk is. Een stratenrace in Miami kwam meermaals ter sprake, maar volgens circuiteigenaar Roger Penske zou zijn Indianapolis Motor Speedway ook een optie zijn voor de koningsklasse. “Er is kans op een Formule 1-race in 2021, 2022 of 2023.”

De Brickyard mocht de Formule 1 in 2007 voor het laatst ontvangen, twee jaar eerder vond het befaamde bandendebacle op de Amerikaanse omloop plaats. Sinds de F1 in de Amerikaanse handen van Liberty Media is, wordt er nagedacht over een tweede race in de States.

Roger Penske, eigenaar van de IndyCar en de Indianapolis Motor Speedway, lonkt naar een terugkeer van de Formule 1. “Ik kijk allereerst naar ‘the Brickyard event’ en naar meer ‘double headers’ met NASCAR erbij. We moeten kijken hoe dat werkt en of we dat in de toekomst willen nastreven. Daarnaast wil ik graag een groot sportcars-evenement en is er kans op een Formule 1-race in 2021, 2022 of 2023”, vertelt de Amerikaan in de Brick-by-Brick-podcast.

Penske ziet mogelijkheden voor zijn circuit. “We zullen de faciliteiten en veiligheidsmaatregelen blijven verbeteren. We hebben volgens mij echt duizend manieren om meer commerciële waarde aan de Speedway, de stad en zelfs aan de staat (Indiana, red.) toe te voegen. Ik denk dat we hier geweldige kansen hebben.”

