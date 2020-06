Indycar-eigenaar Penske bevestigt interesse van Ferrari: ‘Zijn gesprekken gevoerd’

Roger Penske, behalve eigenaar van zijn eigen team ook eigenaar van de Indycar Series, heeft bevestigd dat er interesse is van Ferrari om een Amerikaans avontuur te beginnen.

Het was lang een dreigement dat Ferrari uit de hoge hoed toverde als de Formule 1 een kant op leek te gaan die het niet zinde: bekijk het maar, wij vertrekken naar de Indycars. Medio jaren tachtig voegde het de daad zelfs deels bij het woord en bouwde de Ferrari 637, een bolide waarmee het in de Indycar-klasse wilde racen, al kwam het daar nooit van.

Nu de Formule 1 aan het besparen slaat met de budget cap, zijn de Indycars weer in beeld gekomen in Maranello. Ditmaal echter niet als dreigement of andere vorm van stok achter de deur, maar als mogelijkheid om naast de Formule 1 in aan de slag te gaan en zo zoveel mogelijk personeel bezig en binnenboord te houden in plaats van te ontslaan.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zinspeelde daarom eerder al op een avontuur in de Amerikaanse single-seaters, en Indycar-eigenaar Roger Penske bevestigt in de Brick by brick-podcast van Serius XM dat er ‘gesprekken zijn gevoerd met Ferrari’. “Zij hebben misschien interesse om mee te gaan doen vanaf 2022, als we onze nieuwe motorregels invoeren”, verklapt Penske.

Voor de Amerikaanse klasse zou een entree van Ferrari ‘een enorme aanwinst zijn’, erkent Penske. Indycar stapt per 2022 (onder voorbehoud van uitstel door de consequenties van de coronacrisis) over op hybridemotoren en hoopt het aantal leveranciers uit te breiden, naast momenteel Honda en Chevrolet. De chassis’ worden geconstrueerd door Dallara en Penske-CEO Mark Miles vertelde de Indystar onlangs dat het onwaarschijnlijk is dat Ferrari een eigen chassis mag bouwen.

Behalve Ferrari heeft ook Mercedes – zij het was minder concreet – gesuggereerd dat het een mogelijkheid is dat het aan andere raceklassen gaat meedoen. “Wie weet? Het is een manier om mensen en middelen binnen Mercedes te houden”, aldus teambaas Toto Wolff in gesprek met onder meer FORMULE 1. McLaren deelt al een eigen Indycar-team met Schmidt Peterson Motorsports.

