Breidt Ferrari uit naar andere raceklassen? ‘We kijken naar WEC en Indycar’

Breidt Ferrari de komende jaren uit naar andere raceklassen? Het is volgens Mattia Binotto zeker mogelijk. Door het naderende budgetplafond in de Formule 1 overweegt het Italiaanse merk uit te breiden naar bijkomende kampioenschappen. “We willen er zeker van zijn dat er voor elk van onze medewerkers werk is in de toekomst”, aldus Binotto.

Zo zegt Mattia Binotto dat Ferrari overweegt uit te breiden naar het Indycar-kampioenschap. Dat vertelt de Ferrari-teambaas aan Sky Sports Italia. De uitspraken zijn een reactie op Mario Andretti’s oproep aan het Italiaanse team om deel te nemen aan het Noord-Amerikaanse kampioenschap.

Mattia Binotto geeft toe dat zijn team openstaat voor andere raceklassen. Reden daarvoor is de budget cap die vanaf volgend jaar geldt in de F1. “Ferrari voelt een sociale verantwoordelijkheid tegenover haar werknemers. We willen er zeker van zijn dat er voor elk van onze medewerkers werk is in de toekomst”, vertelt Binotto.

“Daarom zijn we begonnen met het evalueren van alternatieve raceklassen. Ik kan bevestigen dat we naar Indycar kijken. Momenteel is dat een compleet andere klasse dan de Formule 1, maar er staat een reglementswijziging gepland in 2022.” Binotto doelt daarmee op de overstap naar hybride motoren die de Indycar in 2022 maakt. “We kijken ook naar het WEC en andere series. We zullen proberen de beste keuze te maken.”

