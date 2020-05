Volgt Jenson Button Alonso’s voorbeeld? Brit lonkt naar IndyCar

McLarens IndyCar-team lijkt voldoende keuze te hebben voor de invulling van haar zitjes. Na Alonso, die al zeker is van deelname aan de Indy 500, hebben ook Jenson Button en zevenvoudig NASCAR Cup-kampioen Jimmie Johnson interesse getoond in de Amerikaanse raceklasse. “Ik heb met alledrie gesproken. Ze willen alledrie racen”, vertelt Zak Brown.

McLaren SP, zoals het IndyCar-team van de Britse autobouwer heet, komt mogelijk met een derde wagen aan de start van Amerikaanse kampioenschap. Wie naast vaste rijders Patricio O’Ward en Oliver Askew zou instappen is voorlopig nog niet beslist, al maken enkele bekende namen kans op het derde stoeltje.

Fernando Alonso is reeds zeker van deelname aan de Indy 500 met McLaren SP. Na een dramatische deelname vorig jaar hoopt de Spanjaard in 2020 wraak te nemen. Ondertussen raakte bekend dat Alonso mogelijk ook in andere ronden van de Amerikaanse raceklasse zou aantreden. Dat is nog steeds de intentie, meldt Motorsport.com, ook al houdt de coronavirus de autosport voorlopig in haar greep.

Naast Alonso zijn er nog twee andere bekende coureurs die interesse tonen in McLaren SP’s derde stoeltje. Zevenvoudig NASCAR Cup-kampioen Jimmie Johnson, die in april een McLaren SP zou testen, toont nog steeds belangstelling om enkele races voor zijn rekening te nemen. Ondertussen zou ook Jenson Button zich opmaken voor een IndyCar-test.

“Ik heb met alle drie gesproken, ieder van hen wil racen”, vertelt Zak Brown. “Ze zijn allemaal extreem competitief. Het IndyCar-kampioenschap heeft echter net testbeperkingen bekendgemaakt, wat het helaas lastiger maakt voor dit jaar. Ik denk niet dat een van hen zonder voorbereiding aan een vrijdagtraining wil beginnen”, gaat Brown verder.

“Ze zijn stuk voor stuk te professioneel en de sport is te competitief dat je zou kunnen instappen zonder degelijke voorbereiding. Het zou me echter niets verbazen als we een van hen, of zelfs alle drie, op een bepaald moment in een IndyCar zien”, voorspelt de McLaren-CEO.

