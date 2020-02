Alonso stapt bij Arrow McLaren in voor de Indy 500

Fernando Alonso doet opnieuw met McLaren een gooi naar succes in de Indy 500. De Spanjaard stapt voor de race op Indianapolis’ beroemde oval in bij Arrow McLaren SP.

Alonso waagt zich zo voor de derde keer met McLaren aan een Indy-avontuur. De eerste keer was in 2017, toen hij de race niet uitreed, maar wel 27 ronden op kop reed en rookie of the year werd. In 2019 probeerden Alonso en McLaren het weer, maar werd het een drama en kwalificeerden ze zich niet voor ‘de 500’.

“Ik ben een racer en de Indy 500 is de grootste race ter wereld”, legt de 38-jarige Alonso, die eind 2018 een punt zette achter zijn Formule 1-loopbaan, zijn motivatie uit. Dat Alonso wederom met McLaren aantreedt in de Indy 500, legt hij uit als een gevolg van zijn ‘speciale relatie’ met McLaren. “We hebben samen veel doorgemaakt. Dat schept een band. Er is veel loyaliteit.”

Alonso en McLaren

McLaren zet voor Alonso een derde auto in op de beroemde brickyard, zoals de Indianapolis Motor Speedway wel wordt genoemd. Hij is zo een toevoeging aan het team, naast de vaste Indycar-cars Pato O’Ward en Oliver Askew. Lange tijd werd Alonso overigens in verband gebracht met een zitje bij Andretti Autosport, maar het wordt dus toch McLaren.

Lees ook: Coulthard ziet geen opties voor comeback Alonso in de F1

Wat anders is vergeleken met eerdere jaren, is dat McLaren inmiddels een ‘eigen’ Indycar-team heeft. Althans, het heeft samen met het ervaren Schmidt Peterson Motorsports het Arrow McLaren SP-team gevormd. In 2017 werkte McLaren samen met Andretti Autosport. In 2019 probeerde McLaren met een eigen team (met support van Carlin) Alonso dus tevergeefs aan de start te krijgen in de Indy 500.

Namens McLaren laat CEO Zak Brown weten dolblij te zijn dat Alonso zich bij het team heeft aangesloten voor de Indy 500. Alonso is positief. “Ik ben onder de indruk van de nieuwe organisatie en samenwerking met Chevrolet (motorleverancier, red.). Het team heeft ervaren en kundige mensen en geweldige resources. Ik heb er vertrouwen in dat we competitief kunnen zijn.”

Triple crown

Alonso heeft zijn zinnen sinds 2017 op de Indianapolis 500 gezet omdat hij de triple crown wil willen. Dit is de officieuze eretitel voor het winnen van de Grand Prix van Monaco en 24 Uur van Le Mans (wat Alonso allebei twee keer is gelukt) en Indy 500. Ook zonder triple crown is Alonso’s cv indrukwekkend: hij is tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 en won 32 Grands Prix.

Lees ook: Een kijkje in de schatkamer van Fernando Alonso