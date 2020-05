Ferrari: ‘Leclerc en Sainz het best mogelijke duo voor onze toekomst’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto denkt dat zijn aanstaande aanwinst Carlos Sainz over alle juiste kwaliteiten beschikt om vanaf 2021 ‘perfect in de Ferrari-familie’ te passen. “Met Carlos en Charles Leclerc denken we de best mogelijke combinatie in huis te hebben.”

Sainz maakt eind 2020 de overstap van McLaren naar Ferrari, waar hij met open armen wordt verwelkomd door teambaas Binotto. “Carlos heeft al vijf seizoenen in de Formule 1 achter de rug, waarin hij zijn talent heeft bewezen en heeft laten zien de technische kwaliteiten te hebben en over de juiste eigenschappen te beschikken om ideaal binnen onze familie te passen”, verklaart Binotto.

Lees ook: Officieel: Sainz in 2021 naar Ferrari als vervanger van Vettel

Ferrari bevindt zich volgens Binotto op een nieuw traject terug richting de absolute top van de Formule 1. “Dat wordt een lange reis en niet zonder moeilijkheden”, doelt hij op de komst van de budget cap in 2021 en regelrevolutie van het jaar erop, “maar we geloven dat we met Carlos en Charles de best mogelijke rijderscombinatie in huis hebben om onze doelen te bereiken”, zo benadrukt Binotto.

Sainz ‘heel happy’

Sainz zelf is uiteraard ‘heel happy’ dat hij vanaf 2021 voor Ferrari zal rijden. De Spanjaard (25) heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Scuderia. “Ik verheug me enorm op mijn toekomst bij het team”, klinkt het enthousiast.

Lees ook: Ricciardo blij met transfer naar McLaren: ‘Maar eerst Renault-hoofdstuk goed afsluiten’

De coureur uit Madrid wacht eerst nog wel de rest van 2020 met McLaren. “Er wacht mij hier nog een belangrijk jaar en ik zie er naar uit dit seizoen weer met McLaren te gaan racen”, zegt Sainz, die in een emotionele video een voorschot neemt op zijn afscheid van zijn huidige familie, McLaren.