IndyCar-coureur Patricio O’Ward geeft zijn Formule 1-droom nog niet op, ook al lijken de kansen niet al te groot dat hij binnenkort een zitje krijgt. Voorlopig is hij tevreden in de IndyCar, maar de Formule 1 blijft voor hem het ultieme doel: “Ik kan daarna altijd nog terug.”

O’Ward heeft een contract bij Arrow McLaren SP in de IndyCar, maar heeft ook al enkele tests met Formule 1-bolides afgelegd. Bovendien stapte de 23-jarige Mexicaan in Abu Dhabi in bij McLaren voor een vrije training in het Formule 1-weekend.

Voorlopig zit O’Ward nog in de IndyCar, maar voor hem blijft de Formule 1 bereiken een prioriteit. Hij gelooft dat hij, mocht zijn Formule 1-avontuur er op een gegeven moment opzitten, relatief makkelijk kan terugkeren naar de IndyCar. “Het wordt steeds moeilijker om de Formule 1 te bereiken”, wordt O’Ward geciteerd door RACER. “Ik rijd nu al in de IndyCar en ik heb het gevoel dat ik elk jaar tot de titelkandidaten behoor.”

Lees ook: O’Ward weet zeker: ‘Ricciardo zou bij de IndyCar passen’

“Ik houd van het racen in de IndyCar”, benadrukt O’Ward, die het omschrijft als ‘een van de beste vormen van racen ter wereld, al dan niet de beste’ vanwege het hoge niveau. “Maar ik keek Formule 1 toen ik opgroeide en streefde de Formule 1-droom na zoals veel andere coureurs. Daar kreeg ik ook mijn liefde voor de andere categorieën door. Ik wil dus nog steeds graag die overstap naar de Formule 1 maken. Gaat het gebeuren? Wanneer gaat het gebeuren? Geen idee, maar ik heb een geweldig team achter me.”

Op een zitje bij McLaren hoeft O’Ward voorlopig niet te rekenen, aangezien Lando Norris tot en met 2025 vastligt en Oscar Piastri zeker tot en met 2024 in het papajaoranje rijdt. Toch blijft O’Ward hopen op kansen in de Formule 1. “De Formule 1 is een gekke wereld en soms gaan de deuren niet open, maar soms gaan er deuren open waarvan je het niet verwacht. Wat ik heb geleerd is dat je niets kunt plannen, behalve wat er hierna komt.”