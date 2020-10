Indycar een optie voor Magnussen? ‘Ik sta open voor alles’

Vanochtend kondigde Kevin Magnussen zijn vertrek aan bij Haas. Wat de Deen nu gaat doen, is nog onbekend. Een zitje in de Formule 1 lijkt er niet meer in te zitten, maar “zeg nooit nooit.”

Kevin Magnussen is momenteel aan zijn vierde seizoen bezig bij de Amerikaanse renstal en heeft het erg naar zijn zin gehad. “Ik heb vier leuke jaren bij Haas gekend. Ik heb veel geleerd bij dit jonge team, veel ervaring opgedaan als coureur en ben naar mijn weten ook een betere coureur geworden”, zegt Magnussen.

Wat de toekomst hem gaat brengen, weet hij nog niet. “Ik sta open voor alles. Ik heb nog veel te geven in de Formule 1, maar helaas zijn er weinig stoeltjes beschikbaar”, stelt de Deen. Zijn vader, Jan Magnussen, reed in de jaren negentig in de Indycar en daar staat Kevin ook wel open voor. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in die klasse. Ik vond het altijd een superleuke klasse. Ik hoop dat ik ooit in zo’n auto kan plaatsnemen, maar met COVID-19 wordt het lastig om ergens een contract te tekenen”, vertelt Magnussen.

Op een sabbatical zit hij niet te wachten. “Ik nam in 2015 al een sabbatical en daar genoot ik niet van. Ik had geluk dat ik in 2016 weer terugkeerde. Ik zou het niet leuk vinden om nogmaals een sabbatical te nemen”, aldus de oud Renault-coureur.

