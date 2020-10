Steiner wil ‘geen namen of nummers’ noemen voor rijdersduo Haas: ‘We nemen de tijd’

Haas-teambaas Günther Steiner is een uitgesproken man, maar houdt zich op de vlakte wat betreft de rijderskeuze van zijn team nu vaststaat dat Romain Grosjean en Kevin Magnussen aan hun laatste races voor de kleine Amerikaanse formatie bezig zijn. “We nemen de tijd.”

Dat laatste dan vooral omdat er nog genoeg te evalueren valt, zoals Steiner uitlegt in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Dan kun je denken aan of het slim is twee rookies naast elkaar te zetten (“misschien is dit wel dé kans om dat te doen, nu we in 2021 waarschijnlijk weer niet over de beste auto beschikken”) of er juist ervaring vereist is (“ook dat evalueren we”) en of sponsorgeld een vereiste is.

Lees ook: Haas F1-team line-up op de schop voor 2021: na Grosjean vertrekt ook Magnussen

Wat dat laatste betreft, geeft Steiner eerlijk toe dat dit wel een rol kan spelen. “Dat kan, al moet er ook altijd sprake zijn van talent, want dat blijft heel belangrijk. Sommige talentvolle coureurs nemen echter ook sponsorgeld mee”, zo haalt hij aan. “Zeker als je het over jongere coureurs hebt.” En wat een coureur mogelijk bijdraagt, kan natuurlijk weer worden uitgegeven aan de auto. “Dat is ook belangrijk, want we willen volgend jaar echt weer iets opbouwen hier.”

2020 en 2019 zijn immers zware jaren geweest voor Haas, daar draait ook Steiner niet omheen. 2021 belooft daarbij een soort tussenjaar te worden, met de regelrevolutie van 2022 ‘een grote kans’ voor het team. Om die reden wil Steiner graag een toekomstbestendig coureursduo. “We willen eigenlijk dat de coureurs die we volgend jaar in de auto zetten, ook in 2022 nog voor ons rijden.”

“Namen wil ik daarbij niet noemen, sorry”, reageert Steiner desgevraagd. Wel geeft hij toe dat er na het bedanken van Grosjean en Magnussen minder namen op het lijstje staan. Maar hoeveel er nog op prijken? “Minder dan de tien die er eerst op stonden, maar daar wil ik verder ook niet op ingaan.” Evenmin op wanneer een beslissing kan worden verwacht. “We hebben de tijd. Er zijn aardig wat opties op de rijdersmarkt. Die gaan ook niet weg, want er zijn weinig zitjes vrij. Dat is in ons voordeel, daar hebben we geluk mee. Daarom hebben we dus geen haast met een beslissing.”

Lees ook: Steiner bedankt Magnussen en Grosjean: ‘Fantastische herinneringen aan de samenwerking’