Steiner bedankt Magnussen en Grosjean: ‘Fantastische herinneringen aan de samenwerking’

Vanochtend maakten Romain Grosjean en Kevin Magnussen bekend dat ze aan het einde van het seizoen bij Haas vertrekken. Günther Steiner bedankt het duo voor de fijne samenwerking.

Haas debuteerde in 2016 in de Formule 1 en toen was Grosjean de eerste coureur. In de eerste race pakte hij gelijk punten. “Romain is ontzettend belangrijk geweest in de beginjaren van ons team. We waren op zoek naar een coureur die snel was en veel ervaring had. Zijn resultaten in 2016 waren een beloning voor zijn harde werken”, zegt Steiner in een statement.

Kevin Magnussen sloot zich in 2017 aan bij het team en in Monaco haalde Haas het volgende succes. “We eindigden toen met beide auto’s in de punten. We hebben mooie herinneringen, zeker aan 2018 toen we vijfde werden in het constructeurskampioenschap. Romain en Kevin hebben daarin een belangrijke rol gespeeld”, vertelt de Italiaan.

“Er zijn nog wat races te gaan dit jaar. Het is een uitdagend jaar voor ons, maar de coureurs geven alles. We hopen het mooi af te sluiten en blijven hard doorwerken tot de laatste race in Abu Dhabi”, aldus de teambaas van Haas.

