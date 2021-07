Josef Newgarden heeft op Mid-Ohio de eerste overwinning voor topteam Penske in 2021 gepakt. Al was het op het eind nog heel close met Marcus Ericsson. De Nederlander Rinus van Kalmthout finishte als zestiende bij zijn rentree.

Van Kalmthout moest de vorige race, op Road America, laten schieten op last van Indycars medische team. De coureur van ECR was toen net geopereerd aan een sleutelbeenbreuk, opgelopen bij een valpartij tijdens een trainingsrit op de fiets. Van Kalmthout kreeg na een intensieve revalidatieperiode groen licht om mee te doen op Mid-Ohio. Helaas voor de Hoofddorper kon hij zijn comeback geen luister bijzetten met een mooi resultaat.

Vanaf de elfde startplek kwam Van Kalmthout goed weg en bleef uit de problemen toen James Hinchcliffe en Ryan Hunter-Reay voor chaos zorgden bij de start. De rookie of the year van 2020 schoof door naar de achtste plek en pakte later nog een plekje door Graham Rahal te verschalken. Daarna was het echter gedaan met Van Kalmthouts opmars. Na zijn eerste stop, in ronde 24, lag hij tiende. Na zijn tweede stop verloor hij de aansluiting en finishte als zestiende.

Vooraan het veld had Newgarden, vertrokken vanaf pole, de race lang onder controle. Op het eind werd het nog wel spannend toen Ericsson na zijn laatste stop snel dichterbij kwam. De Zweed finishte uiteindelijk binnen een seconde van Newgarden. Voor Newgarden – kampioen in 2017 en 2019 en vice-kampioen in 2020 – is het zijn eerste zege van het jaar. Voor Penske geldt hetzelfde – het topteam stond voor Mid-Ohio al negen races droog.

Achter Newgarden en Ericsson deed kampioenschapsleider Alex Palou goede zaken met een derde plaats. Titelverdediger Scott Dixon kwam als vierde over de streep, na een lang en fel gevecht met Alexander Rossi. Romain Grosjean finishte als zevende. De volgende race op het Indycar-programma is op 8 augustus op het stratencircuit van Nashville – een nieuwe aanwinst op de kalender.

