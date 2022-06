Penske-coureur Josef Newgarden heeft de Indycar-race op Road America gewonnen, en een mooie bonus van 1 miljoen dollar. De Nederlander Rinus van Kalmthout kwam als zeventiende binnen.

Newgarden strijkt dit prijzengeld op als onderdeel van de PeopleReady Force for Good Challenge, waarbij er 1 miljoen dollar klaarlag voor de coureur die als eerste op een oval, stratencircuit én een permante baan zou winnen. Dat is dus Newgarden, die eerder dit jaar al op Texas (oval) en in de straten van Long Beach won. Newgarden en Penske krijgen een half miljoen, de andere helft gaat naar het goede doel.

Op Road America startte Newgarden als tweede, achter ex-Formule 1-coureur Alexander Rossi. Bij de eerste reeks pitstops kwam Newgarden door goed werk van zijn Penske-crew voor Rossi weer naar buiten. De Indycar-kampioen van 2017 en 2019 had de race daarna onder controle. Rossi viel op het eind nog terug naar plek drie, nadat Marcus Ericsson hem inhaalde.

Ericsson, de winnaar van de Indy 500, is dankzij zijn tweede plek de nieuwe klassementsleider. Hij had in dat opzicht ook een goede dag. Titelrivaal en Ganassi-teamgenoot Alex Palou was al snel uit de running, nadat Ericsson en de Spanjaard elkaar raakten bij het gedrang bij een herstart. Een andere titelkandidaat, Pato O’Ward, viel uit, terwijl de vorige kampioenschapsleider Will Power slechts negentiende was.

Power lag in het begin van de race in de clinch met Devlin Defrancesco. In de slotfase kreeg hij na een late herstart in het achterveld een schouderduw van Van Kalmthout. De Nederlander reed daar rond nadat hij – na een lastige kwalificatie op P17 – zelf bij een herstart een zet kreeg van Christian Lundgaard, buiten de baan kwam, veel tijd verloor en daarna een alternatieve strategie volgde. Hij eindigde op P17.

