Het Amerikaanse IndyCar-kampioenschap heeft de kalender voor 2025 bekend gemaakt. Het aankomende seizoen trapt begin maart af en telt wederom zeventien races. De iconische Indy 500 kan ook alvast in de agenda – ‘The Greatest Spectacle of Racing‘ wordt volgend jaar op 25 mei afgewerkt.

Terwijl het huidige IndyCar-seizoen een weekendje stil ligt, onthulde de organisatie donderdag wel alvast de kalender voor het aankomende jaar. 2025 kent opnieuw zeventien races en gaat traditiegetrouw van start op het stratencircuit van St. Petersburg. Na de seizoensopener volgt een race op het privé-circuit van The Thermal Club in Californië. Deze telt straks voor het eerst mee voor het kampioenschap.

De befaamde Indy 500 staat voor 25 mei op het programma. Wat verder opvalt is de quadruple-header in juli. IndyCar brengt dan eerst een bezoek aan Mid-Ohio, alvorens er races worden afgewerkt op de oval van Iowa Speedway en de circuits van Toronto en Laguna Seca.

IndyCar kalender 2025

Datum: Circuit: 2 maart St. Petersburg 23 maart The Thermal Club 13 april Long Beach 4 mei Barber Motorsports Park 10 mei Indianapolis Motor Speedway 25 mei Indy 500 1 juni Detroit 15 juni World Wide Technology Raceway 22 juni Road America 6 juli Mid-Ohio 12 juli Iowa Speedway 13 juli Iowa Speedway 20 juli Toronto 27 juli Laguna Seca 10 augustus Portland International Raceway 24 augustus Milwaukee Mile 31 augustus Nashville Superspeedway De IndyCar-kalender van 2025

