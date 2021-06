Ganassi’s Alex Palou heeft de Indycar-race op Road America gewonnen, geholpen door hoe het team van Penske dit jaar nog altijd geplaagd wordt door pech en tegenslag. Ex-Formule 1-coureur Kevin Magnussen haalde de finish niet bij zijn Indycar-debuut.

Lange tijd leek het erop dat Penske’s Josef Newgarden, vertrokken vanaf pole, de race naar zich toe zou trekken. Net als vorige week zondag in race twee in Detroit ging het in de slotfase echter mis voor de aimabele Amerikaan. Werd hij in Detroit na een strategische misser op het eind nog verschalkt door Pato O’Ward, daar was nu na een late neutralisatie alle gang uit zijn auto. Newgarden werd zo twee ronden voor het eind met speels gemak gepakt door Palou.

Een big smile bij Newgarden na het pakken van pole. Aan het eind van de race verging het lachen hem echter.

Het is de zoveelste tegenslag voor het normaal zo ijzersterke Penske, dat dit jaar na negen races nog altijd droog staat. Een ongekend slechte reeks voor één van Indycars giganten. Teamgenoot Will Power ging door Newgardens pech nog wel naar het podium, als nummer drie, al zal dat een schrale troost zijn. Power zelf verloor vorige week in race één in Detroit bovendien ook al een zeker lijkende zege door technische pech. Palou sloeg met zijn zege intussen een dubbelslag: hij is de nieuwe leider in het kampioenschap.

Van Kalmthout aan de zijlijn

De Nederlander Rinus van Kalmthout moest de race op Road America laten schieten vanwege een sleutelbeenblessure. De coureur van Ed Carpenter Racing liep dat kwetsuur op bij een fietsongeluk eerder deze week. Hij zakte door het missen van de race van de vijfde naar de zesde plek in het kampioenschap. Zijn vervanger Oliver Askew reed door een afwijkende strategie aan het eind van de race nog een tijdje vooraan. Na een late pitstop finishte hij uiteindelijk als twaalfde. Van Kalmthout hoopt over twee weken echter gewoon weer in te stappen op Mid-Ohio.

Smaakmaker Grosjean, pechvogel Magnussen

De race op Road America was verder een behoorlijk spektakelnummer, met vier cautions (neutralisaties achter de pace car) en behoorlijk wat harde duels. Achter Palou finishte Colton Herta als tweede, met Power dus op de derde plek. Titelverdediger Scott Dixon was vierde, voor smaakmaker Romain Grosjean, de ex-Formule 1-coureur die aan zijn debuutjaar in de Indycars bezig is en zich zeer strijdlustig toonde op de omloop in Wisconsin. Zijn voormalige Haas-collega Magnussen debuteerde dit weekend in de Indycars, maar haalde de finish niet.

Magnussen debuteerde dit weekend in de Indycars, een klasse waar hij graag vaker in zou rijden.

Magnussen stapte dit weekend in als vervanger van de geblesseerde Felix Rosenqvist. Magnussen deed dat voor McLaren, het team waarvoor hij in 2014 ook zijn Formule 1-debuut maakte. De Deen, die eind 2020 na wat omzwervingen in de koningsklasse zijn Haas Formule 1-zitje verloor en nu IMSA rijdt voor Ganassi met de Nederlander Renger van der Zande, reed ook nog enige ronden op kop door een afwijkende strategie. Of hij er over twee weken op Mid-Ohio weer bij is, is nog niet duidelijk.

