Kevin Magnussen maakt komend weekend zijn Indycar-debuut en doet dat net als in 2014 in de Formule 1 voor het team van McLaren. Magnussen treedt op Road America op als vervanger van Felix Rosenqvist.

Rosenqvist is niet fit verklaard na zijn harde crash in race één in Detroit van afgelopen weekend. Voor race twee werd hij bij Arrow McLaren SP – zoals het team voluit heet – vervangen door de Amerikaan Oliver Askew. Askew stapt dit weekend echter bij Ed Carpenter Racing in als vervanger van de geblesseerde Rinus Van Kalmthout, de Nederlandse Indycar-coureur die zijn sleutelbeen brak bij een fietsongeluk.

Lees ook: Van Kalmthout mist Indycar-race op Road America door sleutelbeenblessure

Dat Magnussen nu zijn Indycar-debuut kan maken, noemt hij op social media ‘een kans die ik niet kon laten schieten’. “Al wordt het natuurlijk een enorme uitdaging om zonder eerst in een Indycar te hebben gereden gelijk in een raceweekend in te stappen”, weet hij. Magnussen, die tussen 2014 en 2020 Formule 1 reed, is echter een groot Indycar-fan en was eerder in zijn loopbaan – in 2015 – al dichtbij een overstap naar de klasse.

Voetsporen van zijn vader

Magnussen reed in de Formule 1 in 2014 voor McLaren, en in 2015 nog één keer als invaller. De jaren erna kwam hij uit voor Renault en Haas. Eind 2020 kwam zijn Formule 1-avontuur ten einde. Voor Magnussen is zijn Indycar-debuut dus een soort terugkeer op het oude nest, al is dat vooral in naam. Hoewel er wel een aantal medewerkers van McLarens Formule 1-team naar de Indycar-stal zijn overgestapt, is het merendeel afkomstig van Schmidt Peterson Motorsports.

De 28-jarige Deen volgt met zijn stap naar de Indycars wederom in de voetsporen van zijn vader, Jan Magnussen. De oudere van de twee Magnussens reed tussen 1995 en 1998 Formule 1, maar reed tussendoor, in 1996, een viertal Indycar-races en kwam in 1999 kortstondig uit in de ChampCars. Kevin Magnussen heeft de trek naar Amerika sowieso al gemaakt door dit jaar bij Ganassi in te stappen in het IMSA-kampioenschap.

De Indycar-race op Road America is zondag vanaf 18:00 uur te zien bij Ziggo Sport.

Renger van der Zande (links) is in het IMSA-kampioenschap de teamgenoot van Magnussen bij Ganassi.