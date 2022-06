Penske’s Will Power is Andretti’s Alexander Rossi net voorgebleven in een strategisch gevecht op Belle Isle in Detroit. De Nederlander Rinus van Kalmthout eindigde de race in de muur.

De wedstrijd op het stratencircuit van Belle Isle, voorlopig de laatste op het eiland, kwam tot een einde met Power die net voor Rossi over de streep kwam, met ongeveer een seconde verschil. Power en Rossi – die afgelopen week bekendmaakte dat hij Andretti na dit jaar inruilt voor McLaren – begonnen de race overigens allebei van buiten de top tien. Power als zestiende, Rossi als elfde.

Lees ook: Indycar: Van Kalmthout blijft hoofdrolspeler in silly season: ‘Willen team om hem heen bouwen’

De twee hanteerden daarbij een verschillende strategie. Power begon op harde banden en ging voor twee pitstops, Rossi begon op softs en ging voor een aanvallende driestopper. Aan het eind van de race reed Power een stint op de zachte banden en moest deze echt in leven zien te houden terwijl Rossi jacht op hem maakte. Dat lukt de Aussie dus net.

Met zijn eerste zege van het jaar, heeft Power ook de leiding in het klassement gepakt. Scott Dixon deed daarin ook goede zaken met een derde plek in Detroit. Voor Rinus van Kalmthout was het een minder prettig weekend. De coureur van ECR lag lang op koers voor een toptienklassering maar eindigde, in de laatste ronde, in de muur. Hij werd nog wel als zestiende geklasseerd.