Indycar: Rookie of the Year VeeKay blijft in 2021 bij Ed Carpenter Racing

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout komt ook in 2021 weer voor Ed Carpenter Racing uit in de Amerikaanse Indycars. De Rookie of the Year van 2020 hoopt de sterke lijn die hij te pakken heeft volgend jaar door te trekken en dan ook voor zijn eerste Indycar-zege te gaan.

“Ik ben blij dat ik kan vertellen dat ik ook in 2021 voor Ed Carpenter Racing rijd”, zegt VeeKay, die zondagavond (Nederlandse tijd) nog de finalerace van het Indycar-seizoen wacht dat hij dus al als beste nieuwkomer heeft afgesloten.

“We hebben samen een goed seizoen gedraaid”, verhaalt VeeKay, die aanhaalt dat de sfeer binnen het team goed is en de Rookie of the Year-titel natuurlijk een mooie kers op de taart is. “Iedereen is er blij mee en ik ben zelf tevreden over mijn eigen prestaties en de samenwerking met het team.”

“Het besluit om nog een jaar door te gaan, was snel gemaakt. Het voelt goed om zeker te zijn van een tweede seizoen in de Indycar Series.” In het huidige seizoen heeft VeeKay de stijgende lijn goed te pakken en die hoopt hij in 2021 door te trekken. “En dan mijn eerste Indycar-overwinning boeken!”

Namens Ed Carpenter Racing laat teambaas en naamgever Ed Carpenter weten al net zo blij te zijn het twintigjarige Nederlandse talent te behouden. “Voor ons is het overduidelijk dat we met Rinus een winnaar in wording in ons team hebben. We zien er naar uit vaker de gang naar het podium te maken!”

De Indycar-finale in St. Pete is zondagavond vanaf 19:30 uur Nederlandse tijd te zien bij Ziggo Sport Racing.

