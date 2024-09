De Spaanse Álex Palou werd zondag voor het tweede jaar op rij kampioen in de IndyCar. Het is de derde keer dat de coureur van Chip Ganassi Racing de titel wint in de Amerikaanse raceklasse. Na een inhaalrace in Nashville verzekerde hij zich van de elfde plek, wat voldoende was om het kampioenschap te verzegelen. De Nederlandse Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout eindigde achter Palou op P12.

Will Power, de naaste rivaal van Álex Palou, moest drieëndertig punten goedmaken op de Spanjaard om de wereldtitel te claimen. Geen onmogelijke opgave; Power begon vanaf een sterke vierde plek, terwijl Palou als vierentwintigste startte. Echter, het noodlot sloeg al snel toe voor de Australiër. Een losgeraakte gordel kostte hem vier ronden en deed zijn kansen op een derde titel vervliegen.

De race kende genoeg spektakel, waaronder een zware crash van de Zweedse Felix Rosenqvist. Colton Herta ging er met de winst vandoor in Nashville. In de slotfase van de race maakte hij een gewaagde inhaalactie op Pato O’ward en verzekerde hij zich van de overwinning. O’Ward berustte in de tweede plaas. Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout werd twaalfde in de slotrace en eindigt daarmee op de dertiende plaats in het kampioenschap.

Vlak voor de Nederlander kwam Álex Palou als elfde over de streep. Na kampioenschappen in 2021 en 2023 ging de titel voor de derde keer naar de Spanjaard van Chip Ganassi Racing. Herta werd tweede in het eindklassement, gevolgd door Scott McLaughlin op de derde plek. Will Power eindigde door het voorval met zijn gordel op de vierentwintigste plek en werd vierde in het kampioenschap.

