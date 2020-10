Indycar: VeeKay gaat van eerste pole naar eerste podium: ‘Ben blij met deze derde plek’

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft in de eerste race van het Indycar-raceweekend op Indianapolis de derde plek gepakt. De van pole vertrokken Nederlander haalde zo zijn eerste podiumplek in de Indycars.

VeeKay’s podium is het eerste voor een Nederlandse coureur in de Indycars sinds Arie Luyendyks overwinning in Las Vegas in 1998, of de overwinning van Robert Doornbos in San Jose in 2007 als je de ChampCar-jaren meetelt.

Fel duel

De twintigjarige VeeKay vocht bij de start een mooi duel uit met leeftijdsgenoot Colton Herta, dat VeeKay won. Zo reed hij tijdens de eerste stint aan kop, maar na de eerste serie pitstops zag Herta – die wat eerder naar binnen was geweest – zijn kans schoon op warmere banden. Na weer een mooi gevecht met licht ellebogenwerk, schudde hij een schijnbeweging uit zijn mouw en passeerde VeeKay.

Dat duel ging op dat moment overigens niet om de leiding, want Penske-coureur Josef Newgarden had nog geen stop gemaakt en reed op dat moment op kop. De Amerikaanse tweevoudig Indycar-kampioen bouwde een gaatje uit en kwam na zijn stop weer aan de leiding naar buiten. Herta verschalkte hem niet veel later alsnog, maar Newgarden sloeg vlag voor de derde reeks pitstops terug.

De strijd om de leiding was toen in een echt tweegevecht veranderd en Herta worstelde onder druk van Newgarden op zijn banden. Herta schoot daarop rechtdoor in bocht één, waarna Newgarden weer aan kop kwam en die positie ook na de laatste stops in handen hield. De titelverdediger pakte zo de zege en verkleinde zijn achterstand in het kampioenschap op Scott Dixon, die als negende finishte.

‘Heel blij met podium’

Achter Newgarden was de tweede plek uiteindelijk voor Alexander Rossi, met Herta die terugviel naar de vierde plek. VeeKay eindigde tussen dit tweetal in op plek drie, na ronden lang te hebben gevochten met Rossi, Herta, Felix Rosenqvist (vijfde) en Will Power (zesde). “Ik ben heel blij met dit podium”, vertelt VeeKay.

“Het is tot op heden sowieso een goed weekend, met eerst mijn eerste pole en nu mijn eerste podium. Het was echter zeker niet makkelijk”, zegt hij over zijn race, met de coureur van Ed Carpenter Racing die het naar eigen zeggen lastig had op de hardere banden waar hij na zijn eerste stop op reed. Op de softs waarop hij de andere stints deed, ging het een stuk beter.

“Ik zou willen dat het net wat beter was gegaan, maar een podium is een podium”, toont VeeKay zich overwegend tevreden. De Nederlander ging na race één op Indy ook zeker ‘blij naar bed’, zo liet hij weten. “Zaterdag is weer een nieuwe dag”, doelde hij op race twee, die dan verreden wordt op de Indianapolis road course. Race twee is vanaf 20:30 Nederlandse tijd te zien op Ziggo Sport Racing.

