VeeKay pakt pole op Indianapolis: ‘Ga nu natuurlijk voor die eerste zege’

De Nederlandse Indycar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft de poleposition gepakt voor de eerste race op de Indianapolis Motor Speedway tijdens de Harvest Grand Prix. “We hebben er hard voor gewerkt”, zegt hij. “Nu gaan we natuurlijk voor die eerste overwinning.”

VeeKay, die bezig is aan zijn debuutseizoen en uitkomt voor Ed Carpenter Racing, was voor de kwalificatie ingedeeld in groep twee en reed daarin niet alleen de snelste tijd in zijn groep, maar van iedereen. De twintigjarige coureur uit Hoofddorp start zo vrijdagavond (Nederlandse tijd) van poleposition op Indianapolis’ road course, met titelverdediger Josef Newgarden naast zich op rij één.

Makkelijk was het niet, vertelt VeeKay, want in de ochtendtraining voor de kwalificatie was hij niet zo happy met zijn auto. “Ik ben er echter samen met teammanager Tim Broyles voor gaan zitten en we hebben een aantal goede dingen gevonden. Het team heeft goed werk geleverd en we hebben hard gewerkt”, zegt VeeKay, die daarna zelf natuurlijk ook ‘een lekker rondje’ heeft gereden.

“Ik ben hier heel blij mee! Eindelijk, mijn eerste pole”, zegt de coureur die de eerste Nederlander is die een pole pakt in de Amerikaanse Indycars sinds Arie Luyendyk dat in 1999 voor het laatst deed voor de Indy 500 van dat jaar. Gezien zijn goede startplek, mikt VeeKay nu natuurlijk op de zege: “Het zou geweldig zijn als dat lukt, we gaan nu natuurlijk voor die eerste overwinning.”

VeeKay wil zichzelf vooraf niet rijk rekenen – ‘want in de race kan van alles gebeuren en dit is een gekke baan, terwijl er enorm getalenteerde coureurs op de grid staan’ – maar toont zich strijdlustig. “Die eerste pole kan ik nu afvinken op mijn lijstje, maar na een pole moet natuurlijk een overwinning of minstens een podium volgen. Daar wil ik het seizoen ook graag mee afsluiten.”

Het Indycar-seizoen telt nog drie races, waarvan twee dit weekend op Indianapolis en dan de finale in de straten van St. Petersburg, Florida, eind oktober.

De eerste race van de Indianapolis Harvest Grand Prix, met Rinus VeeKay op pole, is vrijdagavond vanaf 21:50 uur Nederlandse tijd te zien op Ziggo Sport Racing.

