Indycar: VeeKay zeventiende in tweede race op Indy: ‘Heel anders dan race één’

Rinus VeeKay is er niet in geslaagd zijn indrukwekkende optreden van afgelopen vrijdag op Indianapolis – inclusief eerste pole en eerste podium – een glansrijk vervolg te geven in race twee: de Nederlander kwam in een lastige wedstrijd niet verder dan de zeventiende plek.

VeeKay, wiens echte achternaam Van Kalmthout is, pakte afgelopen vrijdag pole voor de eerste race van de zogenaamde ‘Harvest Grand Prix’ op Indianapolis’ road course en finishte vervolgens als derde in de race. Op zaterdag liep het echter minder lekker, te beginnen met een stroeve kwalificatie inclusief klein foutje, wat resulteerde in een veertiende startplek voor de coureur van Ed Carpenter Racing.

VeeKay reed daarna vrijwel de gehele race ook in die regio van de middenmoot, met de Nederlander die niet geholpen werd door de situatie met de banden. Aangezien hij vrijdag al drie setjes zachte banden had gebruikt, moest hij zaterdag twee stints op de minder snelle harde banden rijden. Tijdens de laatste stint, op gebruikte zachte banden, moest hij vervolgens veel brandstof sparen.

“Het was een heel andere race dan vrijdag”, vertelt VeeKay, die had gehoopt dat een safetycar-periode de boel misschien wat door elkaar zou schudden, maar daar kwam het niet van. “Dat we twee stints op de harde banden moesten doen, maakte het niet makkelijk. We waren daar vrijdag niet snel op en dat was zaterdag niet anders.”

De laatste stint was beter, zegt VeeKay, maar ‘er zaten ook gewoon wat dingen tegen’ en de setup van zijn Dallara – Chevrolet was niet ideaal. “Dat kan allemaal echter gebeuren! We hebben allemaal honderd procent gegeven, maar het was vandaag gewoon niet genoeg. We moeten nu gewoon weer in de aanval in St. Petersburg.”

Dat is dan op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida, waar op 25 oktober de laatste Indycar-race van het seizoen wacht én de titelstrijd tussen kampioenschapsleider Scott Dixon en Josef Newgarden wordt beslist. Newgarden won vrijdag race één op Indianapolis. In race twee finishte hij als vierde en eindigde Dixon op P8. De tweede race werd gewonnen door Will Power.

