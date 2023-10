Een groep topsporters heeft zich aangesloten bij de miljoeneninvestering in Alpine van eerder dit jaar. Het doel is om het internationale profiel van het team wat meer op te krikken.

Eerder dit jaar ontving Alpine al een flinke financiële booster toen investeringsmaatschappij Otro Capital een kwart van de aandelen in het team kocht. Daar hing namelijk een prijskaartje van €200 miljoen aan. In het consortium dat de aandelen kocht, zaten onder meer Hollywood-acteurs Ryan Reynolds, Michael B. Jordan en Rob McElhenney.

Otro Capital heeft nu dus een hele reeks topsporters aan die groep toegevoegd. Het gaat om NFL-spelers Patrick Mahomes en Travis Kelce, golfkampioen Rory McIlroy, zwaargewicht bokser Anthony Joshua, Liverpool-middenvelder Trent Alexander-Arnold, en Spaanse voetballer Juan Mata.

“De kans om in Alpine te investeren kon ik niet laten gaan”, schrijft Joshua in het persbericht met de aankondiging. “De geschiedenis van het team, gecombineerd met de algemene groei van Formule 1, maakte dit een erg mooie gelegenheid.” Alexander-Arnold voegt daaraan toe: “Als fan ga ik graag naar de Formule 1-races. Ik ben dol op de sfeer van de paddock en ik heb zelf ook gezien hoe indrukwekkend Alpine is. Ons doel als investeerders is bijdragen aan het voortdurende succes van het team. Als voetballer snap ik het belang van teamwork en innovatie om dit soort doelen te bereiken.”

De precieze rol van de topsporters is nog enigszins onduidelijk. In het persbericht beweert Otro Capital dat de sporters ‘premium expertise over een breed spectrum van het sport-ecosysteem’ met zich meebrengen. Daarnaast hoopt het bedrijf hiermee een flink aantal nieuwe fans te bereiken. Ze zouden ook bijdragen in verschillende andere opzichten, zoals media, sponsoring en merchandise.

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!