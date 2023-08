Het fatale ongeval van racetalent Dilano van ’t Hoff, begin juli op het circuit van Spa-Francorchamps, kwam ook bij Max Verstappen hard binnen. Zo vertelt de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine. ,,Ik dacht wel meteen even aan mijn familie. Dan denk je wel van: Shit, als dit mij was overkomen…”

Lees hieronder een klein deel van het interview met Max Verstappen. Het volledige uitgebreide interview is te lezen in de Dutch GP Special van FORMULE 1 Magazine.

Het fatale ongeluk van Dilano van ’t Hoff op Spa kwam bij iedereen heel hard aan, ook bij jou. Dit zijn ook altijd van die momenten om te reflecteren. Als je naar jezelf kijkt, ga jij nu anders met risico’s om dan vroeger?

,,Dat weet ik niet, maar je denkproces is anders. Ik weet hoe ik was toen ik Formule 3 reed. Er bestond geen angst. Dat heb ik nu ook niet, maar ik denk wel meer na over de mogelijke gevolgen van mijn acties. Wat zou er kunnen gebeuren als… Toentertijd stond je daar nooit bij stil, reed je puur op instinct. Ik heb het nu niet over Dilano, want hij werd aangetikt door iemand anders, maar in zijn algemeenheid neem je als juniorrijder meer wilde risico’s dan op latere leeftijd.”

Bekijk hier: indrukwekkende minuut stilte voor Dilano van ’t Hoff

Het ongeluk heeft veel mensen wel aan het denken gezet. Moet je als ouders je kind bijvoorbeeld wel in een kart zetten?

,,Die gedachten zijn heel logisch, maar je kind kan ook met de fiets aangereden worden in Amsterdam. Risico’s horen bij het leven of je moet jezelf in het gips zetten en thuis blijven zitten. Maar natuurlijk sta je er wel bij stil. Ik ook, ja. Toen het nieuws van het ongeluk van Dilano naar buiten kwam, had ik er via social media een bericht uitgestuurd. Even later zag ik dat de zus van Dilano onder mijn post had gereageerd: ‘Max, jij was zijn grote voorbeeld. Bedankt voor dit bericht.’ Die reactie deed wel wat met me. Dan denk ik ook meteen even aan mijn familie. Dan denk je wel van: Shit, als dit mij was overkomen, dan hadden zij… Dan denk je wel: Fuck.”

Max Verstappen: ‘Onwerkelijke dingen gebeuren soms’

Heb je het dan bijvoorbeeld thuis met je vriendin Kelly ook wel over de risico’s die bij de autosport horen?

,,Nee, dat niet. Zij komt zelf ook uit een autosportfamilie en weet wat autosport inhoudt. Ze heeft wat dat betreft zelf genoeg meegemaakt in haar familie. Haar vader (Nelson Piquet, red) had na zijn F1-carriere in 1992 een zware crash voor de Indy 500 met zwaar letsel aan zijn voeten en zijn benen. Het gevaar is er gewoon altijd. Zij weet het, ik weet het. Maar onder de douche kun je ook uitglijden en je nek breken. Onwerkelijke dingen gebeuren soms. Op het circuit dus ook, helaas.”

Bovenstaand artikel is een onderdeel van het uitgebreide interview met Max Verstappen in de speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine. Bestel hem nu en dan wordt hij zo snel mogelijk verstuurd, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, met onder andere:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!