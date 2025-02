Helmut Marko wordt eind april 82. Red Bulls adviseur beweegt zich ondanks zijn leeftijd nog als een kwieke, energieke man door het leven én de F1-paddock. De voornaamste reden? Max Verstappen. “Ik heb me nog nooit zo verbonden gevoeld met een coureur.”

Het afgelopen jaar was door diverse oorzaken behoorlijk zwaar, erkent Helmut Marko. “Max’ successen maskeerden eigenlijk de problemen die we met de auto hadden”, zo vertelt Red Bulls adviseur in het nieuwste nummer van FORMULE 1 Magazine. Hoewel onze auto niet de snelste, een na snelste of twee na snelste was, haalde hij er altijd het maximale uit. Max heeft zichzelf opnieuw verbeterd”, gelooft hij.

Marko komt woorden tekort om de buitengewone kwaliteiten van Verstappen te duiden. De twee hebben een innige band, die veel verder gaat dan die van werknemer en werkgever. “Dat geef ik direct toe”, aldus Marko. “Of ik zijn tweede vader ben? Haha, dat hoor je mij niet zeggen. Kijk, ik weet niet hoe lang ik al in deze sport werk. Wat ik wel weet is de eerste keer dat ik een serieus gesprek had met Max: hij was toen 13 jaar. Normaal praat ik in zo’n gesprek tien tot vijftien minuten met een jonge coureur. Met Max was dat meer dan een uur.”

Hoezeer Verstappen de aanwezigheid van Marko bij Red Bull op zijn beurt waardeert, bleek vorig jaar in Jeddah. De adviseur leek te zullen worden geschorst, omdat hij nieuws over de affaire Horner (de teambaas werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag) naar media zou hebben gelekt. Verstappen sprong direct in de bres en stelde direct zijn lot aan dat van zijn ontdekker te zullen koppelen. Marko werd uiteindelijk niet geschorst.

De loyaliteit van de wereldkampioen is een van de redenen, zo verzekert de Oostenrijker, waarom hij ondanks zijn pensioenleeftijd nog steeds de wereld overvliegt en Grands Prix bezoekt. “Ik doe dit werk nog om twee redenen: de ene is Max en de andere is om de geest van Red Bull en Dietrich Mateschitz (oud-topman Red Bull GmbH) in het raceteam te bewaken. Dat probeer ik althans, want er is niemand die Mateschitz natuurlijk echt kan vervangen. Wat Max betreft: hij is een groot talent en een bijzonder mens. Hij is alles waar Red Bull voor staat. De baas (Mateschitz) zei altijd: we kopen geen sterren, we maken sterren. Max is daarvan het perfecte voorbeeld: direct, toegankelijk en een groot sportman. Het is heerlijk met zo iemand te werken. Ik heb me nog nooit zo verbonden gevoeld met een coureur”, bekent Marko, “hoewel ik met Seb (Vettel) ook heel close was.”

