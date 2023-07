Terwijl Max Verstappen zich opmaakt voor de Grand Prix van België, is vader Jos vooral ook druk met rallyrijden, zijn nieuwste project. Begin mei boekte hij onder de vlag van Verstappen.com Racing bij de Monteberg Rally in België zijn eerste overwinning. Zelf spreekt Jos Verstappen (51) nog steeds van een hobby, maar ondertussen moet er wel gepresteerd worden.

Tussen twee rally’s door neemt Verstappen uitgebreid de tijd om met FORMULE 1 Magazine in gesprek te gaan over de geheimen van het rallyrijden. Zo is er de kunst van het blind leren vertrouwen op een navigator.

Het volledige interview met Jos Verstappen verscheen eerder in editie 10 van FORMULE 1 Magazine. Zie hieronder enkele passages uit het interview.

Het vertrouwen op iemand die naast je zit lijkt me lastig voor iemand die zijn leven lang alleen achter het stuur heeft gezeten.

“Dat klopt. Maar het is nu eenmaal zo. Zonder navigator rijden gaat het niet lukken, dus je moet proberen er het beste van te maken. Een goede navigator is cruciaal. Je moet de notes, en dan met name de informatie over de degradatie van de bochten, goed leren begrijpen, want dat scheelt je snelheid. In het begin heb je er heel veel moeite mee om vol gas te rijden en ondertussen te luisteren naar iemand die naast je zit. Dat was ik niet gewend. Ik deed altijd alles op gevoel. Maar inmiddels verloopt de samenwerking met de navigator bijna als vanzelf.”

‘Het moet ook in de auto wel plezierig blijven’

“Ik heb nu meer dan tien races aan ervaring op zak. Nog steeds weinig, maar ik merk wel: hoe meer je het doet, hoe makkelijker het wordt. Je moet wel goed op elkaar ingespeeld zijn en elkaar goed aanvoelen. Dat was voor mij ook een leerschool. Ik heb er inmiddels drie versleten, maar met Renaud (Jamoul, zijn huidige navigator, red.) klikt het gewoon goed, ook buiten de auto. Dat is echt belangrijk. Je trekt intensief met elkaar op en je moet goed met elkaar communiceren. Je moet aan één woord genoeg hebben. En wat je zeker niet wilt, is dat je naast iemand zit aan wie je je stoort. Dat leidt af en dat kun je je niet veroorloven. Bovendien, ik doe dit voor mijn plezier. Dus het moet ook in de auto wel plezierig blijven.”

Lees ook: Max Verstappen in de hoofdrol van mondiale Heineken-reclame

Wat maakt Renaud tot een goede navigator, specifiek voor jou?

“Hij heeft WRC (World Rally Championship, red.) gedaan, hij heeft gewoon ontzettend veel ervaring, dat merk je aan alles. Hoe we ons voorbereiden, hoe we de notes maken. Alles gebeurt heel professioneel, dat merk je pas als je iemand in de auto hebt.”

‘Ervaring, dat is iets waar ik echt nog tekort kom’

Waar valt voor jou de meeste winst te halen als rallyrijder?

“De ervaring op de stages, de ondergronden. Met slicks over gravel racen, dat is iets wat ik tot voor kort nog nooit gedaan had en nog beter onder de knie moet krijgen. Die echte rallyjongens snijden overal, waardoor er gaandeweg steeds meer rotzooi op de baan komt te liggen. Als je dan een tweede keer langskomt, moet je daar rekening mee houden. En bandenkeuze is ook hier enorm belangrijk.”

“Uiteindelijk draait alles om ervaring. In de Formule 1 rijd je altijd op dezelfde circuits, die ken je op een gegeven moment wel. Eerder dit jaar reed ik een rally waar ik een jaar eerder al had gereden. Dat maakte het meteen een stuk makkelijker. Je herkent dan stukken van de vorige keer. Ervaring, dat is iets waar ik echt nog tekort kom.”

Tenslotte, een gewetensvraag: in hoeverre heb je zelf de adrenaline gemist, want je hebt natuurlijk jarenlang vooral naast de baan bij Max gestaan.

“Geloof me, bij Max voelde ik die adrenaline ook. Maar inmiddels is hij in een fase aanbeland dat ik niets meer hoef te doen en is de tijd aangebroken voor mezelf om leuke dingen te gaan doen. En dit vind ik echt leuk. Want die adrenaline heb ik toch een beetje nodig. Het gevoel om zelf in een auto te racen is niet te vergelijken met het gevoel dat je hebt als je naast de baan staat. Het is heel anders. Nee, niet spannender. Kijken naar Max vind ik net zo spannend als zelf racen.”

“En ik heb liever dat Max wint dan ikzelf. Maar het mooiste is natuurlijk als het samengaat: Max winnend in een Formule 1-auto, ik in een rallyauto. Dat is ons doel iedere keer.”

Lees hier alles over de Grand Prix van België inclusief het complete tijdschema

Het interview met Jos Verstappen over de kunst van het rallyrijden stond in editie 10 van FORMULE 1 Magazine. Het blad ligt nu in de winkel;, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het magazine staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie verder nog:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland

De Grand Prix van Nederland komt eraan en wij zijn er helemaal klaar voor! Pre-order alvast jouw exemplaar van de speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine. Bestel hem nu en dan wordt hij op 3 augustus verstuurd, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, met onder andere:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!