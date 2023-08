De Dutch GP in Zandvoort betekent voor Max Verstappen een ongekend gekkenhuis, waarin hij zich alleen met behulp van persoonlijke begeleiding en een strakke planning nog over het circuit en door de paddock kan begeven. Het is de gekte compleet, drie dagen lang. Koningsdag in de overtreffende trap. Hij geniet ervan, uiteraard, maar de vrijheid is even ver weg.

In de aanloop naar wat voor hem de belangrijkste race van het jaar had FORMULE 1 Magazine een exclusief interview met Max Verstappen. Het volledige interview is te lezen in onze Dutch GP Special. Hieronder enkele passages uit het interview.

Max, denk je wel eens na over het leven dat je leidt? Je bent 25 jaar, tweevoudig wereldkampioen Formule 1, titel nummer drie komt eraan en het ene na het andere record sneuvelt. Je leeft je droom, zogezegd. Ben je nooit bang dat alles wat er na de Formule 1 op je pad komt niet meer dezelfde voldoening, kick of adrenaline zal geven?

“Het zal anders zijn, daar ben ik me van bewust, maar dat is misschien ook wel fijn. Er staat nu altijd heel veel druk op je tijdens zo’n raceweekend en dat jaar in jaar uit. Misschien is het juist wel fijn om op een gegeven moment lekker relaxed de dingen aan te pakken die je leuk vindt.”

Max Verstappen: ‘Er komt een moment dat het genoeg is’

“Heel veel mensen zeggen dat ik dit leven en de druk die het met zich meebrengt later ga missen. Mijn vader zegt dat ook. Maar persoonlijk denk ik dus van niet. Als je het al heel vaak en lang hebt gedaan, ben je er op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Nu nog niet natuurlijk, maar er komt een moment dat het genoeg is. Vergeet niet, ik ben al met de karts begonnen toen ik vier was. Je gaat je een keer afvragen wanneer het een keer ophoudt dat je constant het beste uit jezelf moet halen om het allerhoogste te bereiken.”

Dat begrijp ik, maar het is wel je tweede natuur geworden. Dat schakel je niet zomaar even uit.

“Dat klopt, ik weet ook niet beter. En op andere vlakken zal ik ook waarschijnlijk wel het beste uit mezelf willen blijven halen. Maar als later dan een keer iets niet lukt, dan is dat geen ramp. Dan is het allemaal gewoon iets relaxter.”

Je bent meerdere keren kritisch geweest over de overvolle F1-kalender met 24 races, het vele reizen, de schaduwkanten van het bekend zijn. Op een gegeven moment…

,,Is het genoeg geweest, ja. Ik heb altijd gezegd dat 24 raceweekends heel veel is. Het gaat niet alleen om de races, maar alles eromheen maakt het zwaar. Alle marketingactiviteiten, de simulatordagen, de persoonlijke sponsorverplichtingen. Eigenlijk heb je geen vrije dagen meer over.”

Het voelt dus vaak echt als een opgave?

“Ja en daar heb ik het ook heel vaak over met mensen in mijn omgeving. Dat zijn allemaal dingen die meespelen in de beslissing hoe lang je nog doorgaat. Natuurlijk ben ik wel blij dat ik in de positie zit dan ik zelf die toekomstbeslissingen kan maken. Het doel was altijd om wereldkampioen te worden en races te winnen. Dat is allemaal al gelukt. Ik heb het vaker gezegd: maar alles wat nu nog komt, is eigenlijk gewoon een bonus.”

Max Verstappen in gesprek met Frank Woestenburg van FORMULE 1 Magazine (Foto: Peter van Egmond)

Zie je jezelf later, na je F1-carrière, ooit nog terugverhuizen naar België of Nederland, naar Maaseik bijvoorbeeld?

“Nee, ik heb het heel erg naar mijn zin in Zuid-Frankrijk. Natuurlijk, er zijn bepaalde dingen die ik wel mis. Frites speciaal, de lokale keuken, haha. En natuurlijk mijn familie en vrienden. Maar aan de andere kant als ik klaar ben met racen heb ik sowieso meer tijd voor weekendjes en vakanties met vrienden en andere leuke dingen. Naar die vrije tijd kijk ik echt uit.”

