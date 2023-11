Christian Horner dacht dat hij het complete oeuvre van hem inmiddels wel kende. Een misvatting, zo bekent Red Bulls teambaas na Max Verstappens kruistocht in 2023. “Iedereen waardeert het dat hij geen diva is.” Lofzang op een legende in wording.

Christian, bedankt voor je tijd. Hoe zou je Verstappens seizoen willen samenvatten?

“In één woord verbazingwekkend! Weet je, 2022 was natuurlijk al een heel bijzonder jaar en we dachten allemaal dat dat bijna niet overtroffen zou kunnen worden. Maar dat is hem toch gelukt. Hij heeft onlangs dat record van negen opeenvolgende overwinningen verbroken en in sommige races die hij won was hij, vind ik, echt ongelofelijk. Volgens mij had niemand, ook Max niet, kunnen vermoeden dat dit zo’n speciaal jaar zou worden.”

Wat is je bijgebleven als meest memorabele moment van hem dit jaar? De inhaalrace in Miami, de snelheid in de regen van Zandvoort?

“Zandvoort was een hele speciale race, want het is Max’ thuiswedstrijd met elke dag honderdduizend gillende Dutchies op de tribune. Dat zorgt hoe dan ook voor extra druk. En dan had je nog de complicaties met het weer: droog, regen, droog… De manier waarop hij in Zandvoort met de druk en de omstandigheden omging was zeer, zeer indrukwekkend. Voor mij was dat absoluut een van de hoogtepunten dit jaar.”

Was de overwinning in jouw ogen nog indrukwekkender, omdat Verstappen een ronde later voor regenbanden binnenkwam en een flinke achterstand op Pérez moest goedmaken?

“Wanneer je de race leidt is het altijd lastiger te besluiten om als eerste de pits in te duiken. De marge was zo dun op dat moment… Maar goed, hij verloor veel tijd op degenen die wel de kans hadden gepakt om direct naar binnen te komen. De manier waarop hij zich herstelde en de snelheid waarmee hij dat deed waren vrij sensationeel. Ik bedoel: hij was weergaloos en op een gegeven moment twee seconden sneller dan de rest van het veld.”

Je hebt met meer topcoureurs gewerkt. Hoe verhoudt Verstappen zich in jouw opinie tot de ‘groten’?

“Als team hebben we een geweldige en ook succesvolle periode gehad met Sebastian (Vettel, red), een buitengewoon goede coureur. Er zijn uiteraard meer bijzondere coureurs geweest. Ik heb sinds ik als kleine jongen naar jongens als Ayrton Senna keek, niemand gezien zoals Max. Michael Schumacher deed in zijn tijd vergelijkbare dingen, maar wat Max laat zien is werkelijk fenomenaal.”

Herkende je net als adviseur Helmut Marko vanaf de eerste dag zijn talent?

“Max houdt niet op ons te blijven verbazen. Hij is pas 26 jaar, maar inmiddels al een veteraan. Die ervaring gebruikt hij, geeft hem een voordeel. Hij gebruikt meer zijn hoofd, maar heeft nog steeds die pure snelheid en vaardigheden toen hij hier als jochie van 16 binnenkwam. Hij heeft al die elementen op briljante wijze samengesmolten. Daarnaast is hij gewoon een aardige vent en fantastisch om mee te werken. De roem en rijkdom hebben hem totaal niet veranderd: hij is dezelfde Max Verstappen. Alleen is hij nu een volwassener versie van zichzelf.”

(Tekst gaat door onder de afbeelding)

Max Verstappen dolt met Christian Horner en Dr Helmut Marko in de pitbox van Red Bull Racing. © Red Bull Content Pool

En een leider binnen Red Bull Racing.

“Absoluut. Iedereen kijkt naar hem, hij is de leider in de garage, in het team. Door de manier waarop hij rijdt, vanwege de resultaten die hij boekt. Iedereen loopt een stap harder voor hem, gaat net dat kleine beetje verder. Want iedereen weet dat er aan het eind meestal een beloning volgt. Op die manier is hij voor iedereen een grote motivatie. Nee, verbaal is hij in de garage niet luid of overdreven aanwezig. Ik bedoel: hij geeft niet elke vijf minuten een speech, of zo. Maar als hij iets zegt, wordt er geluisterd. Max is gewoon een van de jongens, iedereen waardeert het dat hij geen diva is. Britten en Nederlanders delen een goed gevoel voor humor, er wordt in de garage veel gelachen. Want je moet plezier in je werk hebben. Dat heeft Max ook, hij past perfect in het team.”

Maakt dat het werken met hem eenvoudiger?

“Max is een van de meest rechtlijnige coureurs waarmee ik heb gewerkt. Geen bullshit, of wat dan ook. Je weet wat je aan hem hebt. Hij is een professional, komt binnen en doet zijn werk. Hij geeft honderd procent en verwacht dat ook van anderen.”

Hoe? Kun je daar een voorbeeld van geven?

“Tijdens een race hoor je wanneer hij echt aan het pushen is: dat doet hij eigenlijk altijd. Dan wil hij informatie, alles weten wat er met de auto gebeurt. Het is zomaar een voorbeeld van zijn inzicht en toewijding.”

Hij wint liever met een halve minuut voorsprong dan vijf seconden.

“Dat zegt alles over zijn mentaliteit.”

Moet je tijdens een race soms niet gewoon lachen om de bijzondere dingen hij laat zien?

“Ik volg Max’ data tijdens races nauwlettend. Zelfs tijdens een kwalificatiesessie zie je bij een outlap zijn toewijding de banden op de juiste temperatuur te krijgen, de energie die hij daarin steekt dat doel te bereiken. Dat is bijna net zo indrukwekkend om te zien als de performance zelf.”

Heb je aan de pitmuur eigenlijk tijd van zijn voorstellingen te genieten?

“Nee. Pas na afloop reflecteer je en kijk je nog een keer om. Tijdens de race heerst er alleen maar stress: maximale stress. Als de geblokte vlag is gevallen kun je er pas van genieten.”

Zijn er superlatieven voor Verstappen die we nog niet hebben gehoord?

“Haha, volgens mij niet. Ze zijn inmiddels allemaal wel eens gebruikt. Max is dit jaar absoluut sensationeel en we hebben nog een paar races te gaan, hè…”

(Tekst gaat door onder de afbeelding)

Christian Horner geconcentreerd in zijn rol aan de pitmuur. © Red Bull Content Pool

Welke specifieke dingen waardeer je in de mens Max Verstappen?

“Hij heeft met zijn familie en Raymond (Vermeulen, zijn manager) een hechte groep mensen om zich verzameld. En ook het team, denk ik. Hij voelt zich in die omgeving volgens mij veilig en op zijn gemak. Hij is dezelfde jongen die hij was toen hij bij ons binnenkwam. Of dat nu bij ons thuis is voor een barbecue, of op Silverstone: hij vindt het altijd leuk met de kinderen te spelen. Max is oprecht een hele leuke vent, voor wie familie ook het allerbelangrijkste is.”

Veeleisend, lastig om mee te werken?

“Totaal niet, Max is juist zeer voorspelbaar. Je weet bij hem namelijk precies wat je krijgt. Max doet niet aan politiek, doet gewoon wat hij zegt. En dat verwacht hij ook van de mensen waarmee hij werkt. Heel is direct en duidelijk, zo is hij opgevoed. Hij komt binnen, doet zijn werk en is altijd op tijd. Ik heb met rijders gewerkt die hun eigen tijdschema hanteerden… Max niet, hij weet waarvoor hij hier is en levert altijd vakwerk af.”

Heb je vaak discussies met hem?

“Eerlijk gezegd niet, nee. En als er al een discussiepunt is, dan praten we daar heel open over. Ik geloof niet in het conflictmodel. Als je iets kwijt wilt of een probleem hebt, ga je samen zitten, bespreek je het en probeert het op te lossen.”

Is jouw relatie met Verstappen anders dan die van hem met Marko?

“Helmut is een beetje als Max’ grootvader, de oudere wijze man. Hun relatie is wat persoonlijker, zou ik zeggen. Ze liggen elkaar goed, zijn beide recht-door-zee. Max is alleen wat minder traditioneel in zijn denken. Helmut is adviseur van Red Bull, verantwoordelijk voor het talentenprogramma en vanzelfsprekend erg trots op wat Max allemaal heeft gepresteerd. Mijn relatie is toch wat meer operationeel van aard: hoe het hele team functioneert, hoe Max binnen het team functioneert.”

Als je Formule 1-coureur was, zou je dan de uitdaging aandurven Verstappens teamgenoot te worden?

“Absoluut niet! Zeker niet waar Max op dit moment staat. Iedere keer coureur die het tegen hem moet opnemen, zou op het einde met lege handen staan. Max is de moeilijkste teamgenoot in de Formule 1. En niet omdat hij beter materiaal verlangt of krijgt, hij is heel open en fair, zoals ik dat met andere coureurs weleens heb meegemaakt. Nee, het gaat erom wat je op de baan laat zien. En wat Max laat zien is zeer indrukwekkend.”

Wat maakt de rol van teambaas bij Red Bull zo makkelijk of moeilijk?

“Je moet zoveel verschillende zaken beheren. Ik ben niet alleen teambaas maar ook CEO en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor zo’n 1600 mensen bij Red Bull Racing, Red Bull Powertrains, Red Bull Advanced Technology en de marketingafdeling. Een grote groep mensen, dus. Mensen zijn je belangrijkste bezit en grootste uitdaging. De kunst is ze samen te laten werken en elkaar als team altijd te steunen. Je moet aan anderen vragen of ik dat goed doe. Maar de deur bij mij staat altijd open, omdat ik besef dat mensen ons waardevolste bezit zijn.”

Dit zal niet zo’n moeilijk jaar zijn geweest.

Verbaasd: “Geen enkel jaar is gemakkelijk. Dit is wel een van onze succesvolste jaren. Maar succes brengt andere soorten van stress. Zoals? Anderen proberen personeel van je te stelen, sponsors of wat dan ook… Er is altijd druk.”

Twee jaar geleden vertelde je als paardensportliefhebber in Qatar dat je eerst met 1000 pk kampioen wilde worden en daarna met één pk. Het eerste is gelukt.

Lacht: “Het andere ook. Het afgelopen jaar hebben we met onze paarden een aantal wedstrijden gewonnen. Wat mij betreft doen we het dit jaar nog eens dunnetjes over.”

