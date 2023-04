Na de eerste drie races van zijn debuutseizoen staat de teller voor Nyck de Vries nog op nul punten. Wanhopen doet hij allerminst, vertelt hij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine. In deel 1 van het gesprek ging het over druk en kritiek, vandaag het tweede deel: over het team, het nieuwe leven, de jacht op een plek in de Formule 1 en de verwachting voor de rest van dit jaar.

Jarenlang was hij op jacht naar een plek in de Formule 1. Na onder meer titels in de Formule 2 en Formule E lukte het om zijn droom te voltooien. Dat betekent echter niet dat De Vries op zijn lauweren rust, vertelt hij. “Het traject naar Formule 1, het halen ervan, is moeilijk en zwaar geweest. Maar dat is nu geschiedenis, het gaat nu om de orde van de dag. Om wat AlphaTauri en ik samen presteren.”

‘Niet heel anders’

Of hij heeft moeten wennen aan het leven van een Formule 1-coureur? “Het voelt voor mij niet als een heel nieuw leven”, klinkt het monter. “Wat ik doe, komt overeen met wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Bezig zijn met een team, met prestaties op het circuit. In die zin is het niet heel anders. Het is een wereld waar ik al in zat, ik maak er nu alleen permanent deel van uit. En nu draait het om wat je op de baan laat zien.”

Al snel na De Vries’ indrukwekkende invalbeurt in Monza vorig jaar tipte Max Verstappen zijn goede vriend voor een zitje bij AlphaTauri. De Vries toog daarop naar Oostenrijk voor een gesprek met Dr. Helmut Marko. Toen Pierre Gasly vervolgens AlphaTauri verruilde voor Alpine was vrij snel duidelijk dat de coureur uit Uitwellingerga, een dorpje onder de rook van Sneek, in 2023 de tweede Nederlander in de Red Bull-familie zou worden.

Relatie

“Ik ben warm onthaald door het team”, kijkt De Vries terug op zijn beginmaanden bij AlphaTauri. Het team is grotendeels Italiaans, dat De Vries de taal spreekt is mooi meegenomen. De coureur bracht tijdens de karttijd met vader Hendrik-Jan en zus Seychelle veel tijd door in Italië en voelt zich thuis. “De relatie met het team is tot op heden heel erg goed.”

Hij vervolgt: “Onze gemoedstoestand ook, ondanks dat we verder naar achteren staan dan gedacht. Iedereen binnen het team zet stapjes om samen proberen naar voren te komen.”

Met Logan Sargeant (Williams) is De Vries na drie wedstrijden nog puntloos. Teamgenoot Yuki Tsunoda pakte al wel een punt, maar al met al is de oogst voor AlphaTauri tot nu toe mager. De bolide is duidelijk (nog) niet snel genoeg. De Vries heeft en houdt desondanks alle vertrouwen in de toekomst en in goede resultaten.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Nyck de Vries in actie tijdens zijn debuut in Bahrein (Foto: ANP)

Wellicht dat updates gaan helpen. “Maar”, weet De Vries, “elk team komt met updates.” En dus is het volgens hem vooral belangrijk wat de impact op de verhoudingen is. “Het gaat erom hoe goed ieders updates zijn ten opzichte van de anderen. Dat is een soort kat-en-muisspel. Laten we hopen dat onze updates het mogelijk te maken iets competitiever te worden in het middenveld.”

Succes

De Vries kan ondertussen niet wachten tot het seizoen hervat wordt, hij heeft zin in de volgende races en te beginnen die in Bakoe eind deze maand. Op naar succes, zo is de wens en de hoop. “Het team en ik blijven hoe dan ook hard werken. En dan zal het ook eens meer onze kant op gaan vallen.”

Lees hier deel 1 van het exclusieve interview met Nyck de Vries

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Reportage: Verstappen op weg naar derde titel? ‘Hij is gemaakt om te winnen’

Alonso neemt Aston Martin bij de hand: ‘Geef Fernando vertrouwen en je krijgt 110% van hem’

Exclusief interview: Valtteri Bottas heeft lak aan de mening van anderen

Documentairemaker Nick Hoedeman: de schaduw van Max Verstappen

Interview: Daniel Ricciardo openhartig over zijn nieuwe leven als derde coureur

Manager Guilaume Le Goff rekent op een steile opmars van Nyck de Vries

Columns Rob Kamphues, Koen Vergeer en Nelson Valkenburg

De mooiste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder alles over de GP’s van Saoedi-Arabië en Australië

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."