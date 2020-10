Istanbul Park hoopt weer een vaste plaats op de kalender te krijgen

Over een maand wordt de eerste Turkse Grand Prix in negen jaar verreden De promotor van de race, Vural Ak, hoopt dat het niet bij een eenmalige comeback blijft. “We hopen weer een vaste plaats op de kalender te krijgen.”

Door het coronavirus werden de nodige races geannuleerd en daarom wordt er dit seizoen geracet op Mugello, Imola, Nürburgring en ook op Istanbul Park. Vural Ak hoopt dat de eerste Formule 1-race sinds 2011 op Istanbul Park de deuren opent voor de toekomst.

“Ons doel is om weer een vaste plaats op de kalender te krijgen, maar dan moet het wel economisch rendabel zijn. Als deze race een succes wordt, gaan we zeker met Liberty Media praten over 2021 en de toekomst”, zegt Ak in gesprek met Daily Sabah.

De race zou voor 100.000 fans verreden gaan worden, maar daar hebben oplopende coronabesmettingen in Turkije een stokje voor gestoken. “Tuurlijk waren we niet blij toen de overheid zei dat er geen fans welkom zijn. We hadden een goed plan. De kaartverkoop ging fantastisch”, aldus de promotor van de race.

