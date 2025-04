Max Verstappen staat tijdens de eerste vrije training in Bahrein aan de zijlijn. De Red Bull-coureur moet zijn RB21 een uurtje afstaan aan reservecoureur Ayumu Iwasa, die zijn debuut zal maken voor de Oostenrijkse renstal. Verstappen is zeker niet de enige coureur die het Grand Prix-weekend in Bahrein ingaat met een uurtje minder training. Meerdere teams kiezen ervoor aankomend weekend een rookie de eerste vrije training te laten rijden.

Het Bahrain International Circuit was ook het toneel voor de wintertestdagen dit jaar, waardoor de coureurs al bekend zijn met het circuit. Veel teams kiezen er daarom voor om een rookie in de auto’s te plaatsen voor de eerste vrije training, waaronder Red Bull. De renstal laat zo Max Verstappen een uurtje aan de zijlijn staan.

LEES OOK: Rookie-regels werpen vruchten af, Felipe Drugovich en Frederik Vesti in actie in Bahrein

De teams moeten dit jaar voor het eerst vier keer, twee keer per auto, een rookie de kans geven om een vrije training te rijden. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen jaren. Aangezien Bahrein dus al bekend terrein is voor de vaste coureurs, kiezen bijna alle teams ervoor om tijdens de eerste vrije training dit weekend de bolides aan een debutant af te staan.

Meerdere rookies in Bahrein

Naast Iwasa voor Red Bull, komen ook Luke Browning (Williams), Felipe Drugovich (Aston Martin), Ryo Hirakawa (Haas), Dino Beganovic (Ferrari) en Frederik Vesti (Mercedes) in actie in Bahrein. De 23-jarige Iwasa maakt al sinds 2021 deel uit van het Red Bull-opleidingsteam en reed namens de renstal in de Formule 2. Tijdens de GP Japan dit jaar reed de Japanner nog een eerste vrije training in de Racing Bulls-auto.

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.