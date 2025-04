Felipe Drugovich, test- en reservecoureur voor Aston Martin, stapt in aanloop naar de GP van Bahrein in de auto van Fernando Alonso. Dat maakte het team dinsdag bekend. Tegelijkertijd kruipt Frederik Vesti achter het stuur bij Mercedes. Beiden nemen de eerste vrije training in Sakhir voor hun rekening. Omdat de rookie-regels voor het huidige Formule 1-seizoen zijn aangescherpt, zullen er steeds vaker onervaren coureurs worden ingezet tijdens trainingssessies.

Onervaren kunnen we de 24-jarige Felipe Drugovich eigenlijk niet meer noemen. Volgens een officieel persbericht van Aston Martin heeft de Braziliaan al meer dan duizend kilometer gereden in Formule 1-auto’s. Tijdens de eerste vrije training voor de GP van Bahrein zal hij daar nog wat kilometers aan toevoegen. Ook Frederik Vesti is de Formule 1 niet vreemd. De Deense reservecoureur reed vorig jaar ook al een aantal trainingssessies met Mercedes.

Rookie-optredens

“Ik ben erg blij dat ik weer in de Formule 1-auto mag rijden, vooral zo vroeg in het seizoen”, reageerde Drugovich. “Ik heb me voorbereid met de simulator om een ​​gevoel voor de auto te krijgen, en daarbij ken ik het Bahrain International Circuit goed – ik rijd er graag. Mijn dank gaat uit naar het team voor hun voortdurende steun”, besloot hij. “We zijn verheugd om Felipe Drugovich deze kans te bieden”, voegde teambaas Andy Cowell eraan toe. “Hij is een cruciaal onderdeel van ons simulatorprogramma en deelt voortdurend waardevolle feedback. Hij zal weer geweldig werk leveren gedurende de eerste vrije training.”

“Ik kijk er echt naar uit om mijn eerste proefrit met de W16 te maken”, liet Frederik Vesti weten. Hij stapt in Sakhir in de auto van George Russell. “Al mijn simulatorwerk in de praktijk kunnen brengen op het circuit is een heel spannend vooruitzicht. Aan het begin van het jaar stelde ik mezelf als doel om elke kans die ik krijg achter het stuur van een Formule 1-auto te maximaliseren”, onthulde de 23-jarige Deen. “Dat is wat ik hoop te bereiken in Bahrein.” Vesti combineert zijn rol als test- en reservecoureur met zijn eerste debuutseizoen in IMSA met het team van Cadillac.

Formule 1-teams moesten de afgelopen jaren twee keer per seizoen verplicht een rookie in de auto zetten tijdens een vrije training. In 2025 is dat aantal verdubbeld; teams moeten nu vier keer per jaar een onervaren coureur inzetten. Waarschijnlijk zullen Felipe Drugovich en Frederik Vesti dus nog veel vaker in actie moeten komen. Met het grote aantal stratencircuits en liefst zes sprintweekenden is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

