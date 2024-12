Wat een jaar! Alex Albon veroorzaakt in 2024 meer schade dan hem lief is bij Wiliams en daardoor wordt hij onbedoeld de grootste brokkenpiloot van de Formule 1. De Brits-Thaise coureur zal in 2025 zinnen op sportieve wraak en op meer succes. Zijn beste klassering dit seizoen was een zevende plaats. Waar dat was, en nog veel meer, hebben we voor je op een rij gezet in een fotoserie. Te beginnen hierboven, met een foto die Albons seizoen helaas prima illustreert: de crash in Brazilië.

Het jaar van Alex Albon in beeld:

Over brokkenpiloten gesproken: dan denk je toch eerder aan Logan Sargeant. Hij was tot en met de Dutch Grand Prix in Nederland dit jaar Albons teamgenoot bij Willliams. De Amerikaan werd daarna vervangen door Franco Colapinto. Albon kende dus twee teamgenoten dit seizoen. (Motorsport Images)

Dat Williams Albon hoger had zitten dan Sargeant, bleek in Melbourne. Daar craste Albon in de eerste vrije training. Omdat er geen derde chassis voorhanden was, kon Williams dus maar met één auto van start gaan in Melbourne: die van Sargeant. De Amerikaans moest zijn stoeltje echter opgeven, Albon mocht in zijn plek de race rijden – zonder succes overigens (elfde). (Motorsport Images)

Dat Albon dit seizoen meer dan ooit onder druk stond bij Williams kwam vooral door Franco Colapinto. Als nieuwe teamgenoot maakte de Argentijnse rookie de kopman het leven sportief flink zuur. Soms sneller en beter, soms ook brutaler. Zoals in Singapore, waar Colapinto Albon verschalkte met een mooie actie. Een ‘dive bomb’, mopperde Albon vervolgens. Hij moest even wennen aan de nieuwe tegenstand. (Motorsport Images)

Ondanks de vele schade die Albon reed en de druk van Colapinto, bleef zijn relatie met teambaas James Vowles goed. Die heeft vertrouwen in Albon en gaf hem een langjarig contract. De toekomst gaat hij samen beleven met Carlos Sainz. Vowles strikte de Spanjaard als nieuwe coureur voor de komende seizoen. Albon kan zijn borst natmaken dus. (Motorsport Images)

Een crash in Australië, problemen in Miami, schuiver in Mexico, harde klap in Brazilië; aan sportief leed geen gebrek bij Albon. Maar hij had soms ook pech, zoals in Nederland. Na de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix werd hij gediskwalificeerd: de vloer van de FW46 bleek niet aan de eisen te voldoen. (Motorsport Images)

Gelukkig leed het humeur van Albon niet onder zijn tegenvallende jaar. In de paddock is en blijft hij een van de meest populaire en meest goedlachse coureurs, door velen geliefd. Ook door zijn collega’s, met wie hij vriendschappelijke banden onderhoudt. Een voorbeeld ervan: George Russell, de man die hij bij Williams opvolgde. (Motorsport Images)

Was er dan helemaal geen sportief succes? Zeker wel! In Azerbeidzjan eindigde Albon als zevende, zijn beste prestatie van het afgelopen Formule 1-seizoen. Liever had hij meer (en vaker) succes gehad, maar het weekend in Bakoe was voor Williams het mooiste van het jaar met 10 van de 17 punten in totaal. Williams eindigde daarmee in het constructeurskampioenschap als negende, Albon bij de coureurs als zestiende met 12 punten. (Motorsport Images)

Helaas voor Albon zal 2024 toch vooral het seizoen zijn waarin hij voor meer dan 2 miljoen euro aan schade reed. Niet altijd door zijn schuld overigens, maar toch. Een grote kostenpost was het wel voor Williams, zeker in tijden van de zogeheten budget cap met een kostenplafond. Het goede nieuws: in 2025 kan het alleen maar beter gaan, zou je zeggen. Foto: ANP

