Wat een jaar! Lando Norris lijkt Max Verstappen in 2024 uit te kunnen dagen in de titelstrijd, maar de Nederlander blijkt uiteindelijk een maatje te groot. De Brit kent ondanks wat fouten hoe dan ook een mooi jaar, mede door zijn eerste GP-zege ooit. Dat en nog veel meer hebben we voor je op een rij gezet in een fotoserie. Te beginnen hierboven, met een foto van de constructeurstitel van McLaren: Norris speelt in 2024 een grote rol in het eerste kampioenschap van het team sinds 1998.

Het jaar van Lando Norris in beeld:

De eerste keer op de hoogste trede van het podium: voor Lando Norris zal de Grand Prix van Miami 2024 altijd speciaal zijn. Hij draagt de zege op aan Gil de Ferran. De Braziliaanse oud-coureur is enkele maanden eerder overleden en was iemand met wie Norris bij McLaren een warme band onderhield. Hoewel de Brit tijdens de race een mazzeltje kent met de safety car is zijn overwinning een eerste indicatie dat het wel eens een succesvol seizoen kan worden. (Foto: Motorsport Images)

Ondanks het succesvolle jaar voor McLaren gaat het team toch ook enkele keren strategisch de mist in. Het kost Norris en teamgenoot Oscar Piastri de nodige punten en soms zelfs de zege, zoals in Spanje. Max Verstappen en Red Bull blijken strategisch beter: de Nederlander wint. “Maar wij hadden de snelste auto”, aldus Norris, iets dat Verstappen beaamt. Gemiste kans voor Norris dus. En niet voor het laatst, zo zal later blijken. (Foto: Motorsport Images)

Rondenlang vechten ze met elkaar in Oostenrijk: Norris dan weer aan de binnenkant van Verstappen en dan weer buitenom. Het eindigt even later in tranen, omdat de Nederlander net iets ervarener, slimmer en gedurfder blijkt dan zijn Britse vriend en rivaal. Norris raakt de RB20, loopt schade op aan zijn eigen bolide en moet de wedstrijd staken. Het is zijn enige uitvalbeurt in 2024. (Foto: Motosport Images)

‘Oranje boven’, maar dan anders. Lando Norris wint in Zandvoort en verpest daarmee het Nederlandse feestje van Max Verstappen. De overwinning is echter zeer verdiend, Norris heerst als een vorst in de duinen en boekt zo een van zijn mooiste zeges van 2024. (Foto: Motorsport Images)

Lando Norris feliciteert teamgenoot Oscar Piastri na afloop van de race in Hongarije: de Australiër mag de overwinning vieren. ‘Mag’ inderdaad, want het is Norris die hem die bezorgt. De Brit gaat aan het einde van de race van zijn gas en voldoet zo aan teamorders van McLaren. Even is er dan nog de vrees bij velen dat de weggegeven zeven punten hem wel eens de kop kunnen kosten in een titelstrijd met Verstappen. (Foto: Motorsport Images)

Wordt het dan toch nog spannend in de titelstrijd? Norris boekt in SIngapore zijn derde zege van het seizoen, McLaren is megasnel en Red Bull en Max Verstappen maken zich zorgen. In een altijd warm en klam Singapore toont Norris zijn klasse en snelheid. Wéér een fraaie zege. (Motorsport Images)

Tranen met tuiten voor Norris in Brazilië. Zelfs de hemel huilt mee in São Paulo, want de regen komt er met bakken uit de hemel. Voor de Brit wordt het een dramatische zondag. Hij start vanaf pole position, terwijl rivaal Verstappen mede door een gridstraf op P17 aan de wedstrijd begint. Dit is Norris’ kans om zijn slag te slaan in de titelstrijd, maar hij ziet een mooie resultaat in het water vallen. Niet goed genoeg, niet snel genoge. En dat terwijl Verstappen subliem rijdt en zelfs wint. (Foto: Motorsport Images)

Las Vegas is voor Norris de plek waar zijn titeldroom definitief eindigt. Verstappen stelt in de Amerikaanse woestijnstad zijn vierde wereldtitel veilig door als nummer vijf één plek voor de Brit te eindigen. Die gelooft er voorafgaand aan het weekeinde naar eigen zeggen al niet meer in. “Een felicitatie aan Max, hij is de terechte kampioen. Wij gaan ons nu richten op het winnen van de constructeurstitel”, klinkt het. (Foto: Motorsport Images)

Norris sluit het seizoen af met winst in de slotrace in Abu Dhabi, McLaren wint daardoor het constructeurskampioenschap. En de Brit zelf laat nog maar eens zien dat hij in 2025 een coureur is om serieus rekening mee te houden voor de titel. Wordt het opnieuw Norris versus Verstappen? Wie weet. Met vier GP-zeges, een constructeurstitel en een tweede plek in het coureurskampioenschap kan Norris tevreden zijn over 2024. “En het kan altijd nog beter, het was een leerzaam jaar.” (Foto: Motorsport Images)

