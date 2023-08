De kritiek op Alpine blijft aan alle kanten binnenstromen. Nadat eerder al Alain Prost en Otmar Szafnauer zich kritisch uitlieten over het management van het Franse team, hebben nu ook voormalige Alpine-teambazen Marcin Budkowski en Cyril Abiteboul zich bij hen gevoegd.

Het rommelt ontzettend binnen Alpine. In een maand tijd zijn de CEO, de teambaas, de technisch directeur en de sportief directeur van het team allemaal vertrokken of ontslagen. Het leidde al tot kritiek van Formule 1-legende en voormalig Renault-adviseur Prost en vertrekkend teambaas Szafnauer. Nu laten ook twee voorgangers van Szafnauer van zich horen.

Abiteboul was teambaas van Renault – zoals het team toen nog heette – van 2014 tot en met 2020. De aankondiging van zijn vertrek doet erg denken aan die van Szafnauer nu: onverwachts en als gevolg van een poging om nieuwe structuren aan te brengen in het team. “Het getuigt waarschijnlijk van ongeduld bij het management en onvrede over de resultaten”, vertelt Abiteboul aan France Info. “En waarschijnlijk is er aan het begin van het seizoen ook zeker wel wat arrogantie geweest. Als je de realiteit niet wil erkennen, dan ga je jezelf droombeelden voorhouden, en dat is nu dus gebeurd. Ze hebben niet dezelfde geweldige vooruitgang geboekt als de concurrenten, zoals McLaren en Aston Martin.”

Het honderd-races-plan

Dat ongeduld is volgens Abiteboul het grootste probleem waar Alpine tegenaan loopt. Het team stelde zichzelf, geleid door CEO Laurent Rossi, aan het begin van 2021 het doel om binnen honderd races weer mee te kunnen doen voor de titel. “Waarom honderd? Waarom niet 120, of 80?” vraagt de Fransman retorisch. “Ik snap dit soort plannen nooit. Je zit er altijd naast omdat je geen invloed hebt op wat de rest doet. De enorme investeringen van Aston Martin en de geweldige dynamiek binnen Red Bull, dat verdwijnt niet ineens omdat we toevallig bij de 99ste race van Laurent Rossi zijn aangekomen.”

“Toen ik vertrok wilde het management een volledige reorganisatie doen, zonder erbij na te denken dat het nogal even duurt voordat nieuwe mensen binnenkomen. Dat duurt wel twee of drie jaar voordat je die gevolgen ziet. Dus we hebben nu nog niet eens de effecten gezien van de plannen van Laurent Rossi. Elke verandering tast de cultuur en de moraal in zo’n team aan, en dat zijn twee dingen waar Alpine sowieso al nooit echt heel sterk in is geweest.”

Financiën

Ook Abitebouls opvolger Marcin Budkowski houdt zich bepaald niet in als het over zijn voormalige werkgever gaat. “Het team verdient beter – betere resultaten, maar zeker ook beter management”, stelt hij tegen de Poolse tak van Viaplay. “Het probleem met Renault is altijd al geweest dat het grootse plannen heeft, maar niet genoeg geld investeert in die plannen. Elk jaar wordt de lat weer hoger gelegd, maar de financiële middelen blijven gelijk. Maar dat is iets wat het bestuur niet wil horen. Otmar weet wat hij doet, hij weet hoe moeilijk het is om succesvol te worden en hoeveel geld daarmee gemoeid gaat. Ik denk dat Renault dat inzicht niet kon waarderen.”

“De resultaten van Aston Martin en McLaren laten zien dat je inderdaad versneld succes kan hebben”, vervolgt Budkowski. “Maar je ziet ook dat Aston Martin weer wat terug begint te zakken en McLaren heeft evenveel slechte als goede momenten. Het is allemaal niet lineair. Maar die successen zullen de situatie bij Alpine geen goed hebben gedaan.”

