Jack Doohan begint dit weekend aan zijn allereerste seizoen in de Formule 1. Het betreft een thuisrace voor de jonge Australiër, die dit jaar naast Pierre Gasly uitkomt voor Alpine. Dat hij ooit een contract in de koningsklasse aangeboden zou krijgen, stond misschien wel in de sterren geschreven. De allereerste kart van Doohan was immers een cadeautje van niemand minder dan Michael Schumacher.

Dat moeten we misschien even uitleggen. Jack Doohan is de zoon van motorracelegende Mick Doohan; zijn vader werd in de jaren negentig vijfmaal wereldkampioen in de 500cc-klasse. Jack heeft zijn passie voor racen dus van huis uit meegekregen. Toch kun je je afvragen hoe het kan dat Doohan junior dit weekend op de grid staat in de Formule 1. Was het niet logischer geweest als hij voor een carrière op twee wielen had gekozen?

Bijzonder kerstcadeau

Zijn keuze voor de autosport heeft ongetwijfeld alles te maken met de legendarische Michael Schumacher. De Duitse wereldkampioen was gek op motorsport en had een goede band met de familie Doohan. Zo waren de Doohans en de Schumachers, beiden woonachtig in Monaco, zelfs buren.

LEES OOK: Briatore onthult ambitieuze toekomstplannen Alpine: ‘Zelfde film, nieuwe acteur’

Omringd door Formule 1-grootheden koos de kleine Jack Doohan uiteindelijk voor autoracen, al weten we inmiddels dat Schumacher hem op dat vlak wel een beetje heeft beïnvloed. “Ik was misschien twee of drie jaar oud toen Michael Schumacher mij en mijn zus twee karts gaf voor Kerstmis,” verklaarde de Alpine-coureur tegenover Formula1.com. “Dat zijn mijn eerste herinneringen achter het stuur.”

Mick Doohan en Michael Schumacher in 2012 (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.