Jack Doohan staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen in de Formule 1. De afgelopen jaren was hij reservecoureur bij Alpine, maar inmiddels heeft hij een fulltime racestoeltje bemachtigd naast Pierre Gasly. In de nasleep van het afgelopen seizoen contracteerden de Fransen ook Williams-talent Franco Colapinto. Naar verluidt aast de Argentijn op het stoeltje van Doohan, maar laatstgenoemde verzekert dat hij niet op de schopstoel zit.

Tijdens een persmoment in Londen werd Jack Doohan gevraagd naar zijn positie binnen het team. Sommige experts fluisteren dat de Australiër slechts enkele races heeft om zich te bewijzen. Adviseur Flavio Briatore zou stiekem al de voorkeur geven aan Franco Colapinto, die voorlopig een reserverol vervult bij Alpine. Colapinto reed al negen Grands Prix met Williams en eindigde tweemaal in de punten.

‘Ik was ook een reservecoureur’

Voelt Jack Doohan de druk van zijn Argentijnse collega? “Nee, ik heb gehoord dat hij een reservecoureur is,” zei Doohan stellig. “Hoe dan ook, ik ben één van de twintig Formule 1-coureurs. Al sinds mijn tijd in de karts, de Formule 3 en de Formule 2 zou ik alles opofferen om deze sport te bereiken. Des te meer besef ik dat je altijd onder druk staat, of die nu van binnen of buiten het team komt. Dit is zo’n onverbiddelijke sport. Wat die druk ook is, ik kijk ernaar uit om ervan te genieten, het te omarmen en gewoon te genieten van mijn seizoen.”

LEES OOK: F1 75 Live: Dit is de livery van Alpine in 2025

Een andere journalist ging een stap verder en vroeg of Alpine met het aantrekken van Colapinto zijn positie ondermijnde. “Is dat een vraag?” snauwde Doohan. “Vorig jaar was ik ook reservecoureur. Met een langlopend contract. Dus nee, dat denk ik niet. Ik begrijp de vraag niet echt, maar ik ga ervan uit van niet.” In een eerder gesprek benadrukte Alpine-teambaas Oliver Oakes dat Jack Doohan een ‘eerlijke kans’ zou krijgen om zich te bewijzen. Ook Pierre Gasly sprong in de bres voor zijn nieuwe teamgenoot. “Jack (Doohan, red.) is een geweldig persoon en een geweldige coureur,” verzekerde hij. “Als rookie is het nooit gemakkelijk om in de Formule 1 te komen, dus laten we het niet nog ingewikkelder maken.”

De Argentijnse Franco Colapinto vervult in 2025 een reserverol (Alpine)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.