Reservecoureur Jack Doohan kwam begin juli lijnrecht tegenover Mick Schumacher te staan. Omdat beide coureurs aanspraak maken op een stoeltje bij Alpine, mochten ze tijdens een speciale testdag op Circuit Paul Ricard een aantal rondjes afwerken in de A522. Volgens Toto Wolff maakte Schumacher een goede beurt, al kan Doohan bevestigen dat hij nog meerdere tests gepland heeft.

Alpine kondigde vorige maand aan dat het niet verdergaat met Esteban Ocon. Waar Pierre Gasly een nieuw contract heeft getekend, moet Ocon straks het veld ruimen. Jack Doohan leek de meest logische vervanger, al heeft het team inmiddels een ‘lange lijst’ met kandidaten. WEC-coureur Mick Schumacher hoopt een rentree te maken met de Fransen terwijl teamadviseur Flavio Briatore zijn oog heeft laten vallen op Carlos Sainz.

Jack Doohan kan bevestigen dat hij zich binnenkort opnieuw in de A522 mag hijsen. Blijft hij de grootste kanshebber voor een contract? “Voordat we naar Budapest gaan, heb ik nog eens twee testdagen op Silverstone”, zei de Australiër tegen Speedcafe. “Daarna ga ik nog een keer op Imola rijden en ook op Spa.”

Het blijft gissen wie uiteindelijk een contract aangeboden krijgt. Alpine-teambaas Bruno Famin zei tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië dat het team ‘een lange lijst’ aan opties heeft. “Jack Doohan en Mick Schumacher maken zeker kans, maar we hebben inmiddels meer dan drie opties”, aldus de Fransman.

