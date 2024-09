Jack Doohan debuteert in 2025 in de Formule 1 – na lang wachten mag de Australiër vanaf volgend seizoen in actie komen namens Alpine. Alvorens hij het stoeltje van Esteban Ocon erfde, moest Doohan het opnemen tegen goede vriend Mick Schumacher tijdens een speciale testdag op Circuit Paul Ricard. In gesprek met Formula1.com doet hij een boekje open over deze ‘shoot-out’.

“Het was vreemd”, gaf Jack Doohan meteen toe; de 21-jarige coureur is goed bevriend met Mick Schumacher, de voormalig Formule 1-coureur die nu uitkomt in het WEC-kampioenschap. Echter, in juli kwamen de twee lijnrecht tegenover elkaar te staan tijdens een speciale testdag met Alpine. Het doel van deze shoot-out? Kijken wie er door mocht stromen naar de koningsklasse.

‘Heb een goede beurt gemaakt’

“Voor mij was het puur zakelijk”, legde Doohan uit. “Uiteindelijk moest ik gewoon in de auto stappen en zo snel mogelijk rijden. Dan maakt het echt niet uit tegen wie ik het opneem. Naast de baan is dat misschien anders, maar eenmaal in de auto wil ik gewoon de snelste zijn. Ik denk dat ik een goede beurt heb gemaakt”, zei Doohan, zonder in te gaan op de verhoudingen met Schumacher.

De zoon van meervoudig motorkampioen Mick Doohan besefte dit jaar dat hij kans maakte op een plekje in de Formule 1. “Na het eerste kwartaal wist ik dat er mogelijkheden waren”, vertelde hij. “Ik wist niet precies wat ik moest doen – er waren duidelijk zoveel coureurs die op zoek waren naar een contract. Ik moest gewoon heel geduldig wachten en mezelf zo goed mogelijk presenteren. Gelukkig heeft dat zijn vruchten afgeworpen!”

